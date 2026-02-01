Neste domingo (1), Hugo Calderano venceu o argentino Horacio Cifuentes e avançou à grande final do ITTF Americas Cup, a Copa América de tênis de mesa. O brasileiro teve um desempenho dominante e superou o adversário por 4 sets a 0, nas parciais 11/5, 11/6, 11/8 e 11/4.

Em busca de defender o título, Calderano enfrenta, na decisão, o vencedor do duelo entre o norte-americano Kanak Jha, 21º colocado do ranking mundial, e Eugene Wang (CAN), número 63 do mundo. A final está programada para as 21h50 (de Brasília) deste domingo (1).

A campanha do brasileiro na Copa América o rendeu também a conquista da vaga na Copa do Mundo da modalidade, que será disputada em Macau, na China. Isso porque Calderano terminará o torneio entre os quatro melhores competidores.

Hugo Calderano no WTT Champions de Frankfurt 2025 (Foto: World Table Tennis)

Como foi o jogo?

Calderano iniciou a partida concentrado e em bom ritmo e logo foi capaz de construir uma boa vantagem. Assim, fechou a primeira parcial em 11 a 5. No segundo set, foi Cifuentes quem marcou o primeiro ponto e abriu 3 a 1. No entanto, o número 3 do mundo não deixou barato e logo retomou as rédeas, vencendo por 11 a 6.

A única vez que o argentino demonstrou uma resistência maior foi no terceiro set. Mesmo assim, não foi suficiente para parar Calderano, que fechou a parcial em 11 a 8. Em mais um set de atuação segura, o brasileiro venceu o quarto por 11 a 4, confirmando sua vaga na final da Copa América.

Takahashi cai na semifinal da Copa América

Bruna Takahashi, a outra representante brasileira que ainda estava viva na competição, foi derrotada pela norte-americana Amy Wang na semifinal da Copa América. A partida terminou em 4 sets a 1 (11/13, 3/11, 11/3, 13/15 e 10/12).

Mesmo não avançando à final, Takahashi também está garantida na Copa do Mundo de tênis de mesa, por ter terminado a Copa América entre as quatro melhores. A competição será disputada em Macau, na China.

