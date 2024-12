João Fonseca: fã de Roger Federer e inspirado em Rafael Nadal

Viver do tênis profissional na melhor era de todos os tempos tem lá suas vantagens. Uma delas é ter ótimos exemplos para se inspirar. João Fonseca, por exemplo, é fã do suíço Roger Federer (dono de 20 Grand Slams), mas se inspira em Rafael Nadal.



Nesta semana, em Jidá, na Arábia Saudita, onde está disputando o NextGen Finals, aliás, o jovem brasileiro (como todos os outros sete participantes) tietou o ex-tenista espanhol, que se aposentou das quadras mês passado, com 22 Slams na bagagem. Em toda a história, apenas o sérvio Novak Djokvovic (24) tem mais títulos nesse nível de torneio que o suíço e Nadal.



Ao lado da mãe, Roberta, e do ídolo espanhol, o prodígio brasileiro aproveitou para refazer uma foto feita em 2010, na África do Sul .

Tela do celular de João Fonseca com frase de Nadal

- Rafa é uma lenda. Sou fã do Federer, mas amo o Nadal. Meu técnico (Guilherme Teixeira), é um fã do Rafa também. Minha tela de proteção do celular é uma das frases do Nadal. Foi um prazer encontrá-lo. Onze títulos em um ano foi insano. Vou tentar fazer o mesmo - contou o brasileiro, referindo-se ao ano de 2005, quando o gigante espanhol venceu nada menos que 11 torneios na mesma temporada (um recorde na sua carreira). O primeiro dessa lista de conquistas, curiosamente, foi na Costa do Sauípe, na Bahia, no Brasil Open, em fevereiro daquele ano. O prodígio do tênis brasileiro nasceu no ano seguinte.

Nadal, João Fonseca e sua mãe, Roberta, na África do Sul, em 2010 Arquivo pessoal

O título no Sauípe, o segundo dos 92 que o ex-líder do ranking conquistou na carreira, não foi o único no Brasil. Em 2013, no Ibirapuera, em São Paulo, Nadal foi bicampeão do Brasil Open. E, no ano seguinte, venceu a primeira edição do Rio Open. Em 2014, aliás, o filho de Roberta Fonseca, então com sete anos, já começou a frequentar o torneio disputado no Jockey Club, na Lagoa.

João Fonseca, aos 7 anos, com a mãe, Roberta, no Rio Open de 2014 (Arquivo pessoal)

Nesta semana, João Fonseca reencontrou o ídolo espanhol momentos antes de entrar em quadra para derrotar o tcheco Jakub Mensik, numa batalha de cinto tie-breaks, naquele que foi, provavelmente, o duelo de mais alto nível da fase de grupos da competição em Jidá.

Sobre Federer, além da inspiração, o prodígio brasileiro é apenas um dos três tenistas patrocinados pela marca de roupas esportivas do ídolo suíço, a On. Além de Fonseca, a polonesa Iga Swiatek e o americano Ben Shelton.

João Fonseca nasceu no dia 21 de agosto de 2006. Naquela data, Federer já colecionava oito Grand Slams (quatro em Wimbledon, dois no Aberto da Austrália e mais dois no US Open), enquanto Nadal já era bicampeão de Roland Garros, suas duas primeiras conquistas nesse nível de torneio.



Num esporte com exemplos do tamanho de Federer e Nadal, o prodígio brasileiro tem tudo para seguir inspirando.