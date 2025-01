Jimmy Butler, durante a coletiva após o jogo, indicou ao Miami Heat que deseja ser trocado. O norte-americano marcou apenas nove pontos na derrota do time da Flórida por 128 × 155 para o Indiana Pacers na noite de quinta-feira (2). O astro afirmou que “perdeu a alegria” jogando no Miami.

continua após a publicidade

— Eu quero ter de volta minha alegria ao jogar basquete. Pode ser em qualquer lugar, vamos descobrir logo. Aqui eu estou feliz fora da quadra, mas eu quero estar de volta em algum lugar dominante. Eu quero jogar e quero ajudar este time a vencer. Agora eu não estou fazendo isso — disse Jimmy.

➡️ Stephen Curry lamenta fase dos Warriors na NBA: ‘Estamos bem medíocres’

Perguntado se poderia recuperar sua alegria em quadra pelo Heat, Butler disse a seguinte resposta:

— Provavelmente não — afirmou Butler.

➡️ Armador do Detroit Pistons sofre grave lesão em partida da NBA; veja

O que levou Jimmy Butler a tomar essa decisão?

Jimmy Butler na partida contra o Indiana Pacers (Foto: Issac Baldizon / AFP)

Um dos principais fatores foi uma cobrança dos executivos do Heat, que teriam falado que ele não deu o seu máximo na vitória do Miami contra o New Orleans Pelicans, na quarta-feira (1º), segundo a “ESPN”. Este foi o primeiro jogo em 13 dias de Butler, após ficar fora por uma doença. Nesta partida, Jimmy acertou apenas cinco de 25 arremessos e marcou nove pontos no jogo.

continua após a publicidade

Além disso, o técnico do Miami Heat, Erik Spoelstra, não utilizou Butler nos últimos períodos de nenhuma partida na semana. Mesmo com a má fase, Jimmy disse que vai competir de qualquer maneira.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Eu vou competir de qualquer maneira; seja marcando nove ou 29 pontos, eu vou competir. Você não pode dizer que não estou dando meu máximo. Pode até parecer isso porque meu volume está baixo e não estou arremessando tanto, mas (você não pode dizer) que não estou dando meu máximo — desabafou Jimmy Butler.