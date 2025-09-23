Dana White anunciou que ambas as lutadoras foram contratadas, apesar da discordância sobre o resultado da luta.

O UFC contratou dois brasileiros após a sétima semana do Contender Series.

O UFC ganhou o reforço de mais dois brasileiros após a sétima semana do Contender Series. Dois dos três brazucas em ação nesta terça-feira em Las Vegas conquistaram contrato com a maior organização de MMA do mundo.

Rafael Tobias venceu o compatriota Jair de Oliveira por finalização e ganhou um contrato no peso meio-pesado, enquanto Jeisla Chaves superou Sofia Montenegro da Argentina em uma das melhores lutas da temporada, tanto que ambas ganharam contratos com o Ultimate.

- As meninas fizeram uma grande luta. É engraçado porque há alguns anos eu disse que as meninas nunca lutariam no UFC e hoje vemos uma luta deste nível técnico aqui. Eu não concordei com o resultado, achei que Montenegro ganhou, mas tenho o poder de aliviar isso - vou contratar as duas - anunciou Dana White.

Com isso, o Brasil chegou a nove contratados pelo UFC via Contender Series nesta temporada. Nomes como Jailton Malhadinho, Caio Borralho, Maurício Ruffy, Jean Silva, Johnny Walker, entre outros, conquistaram suas chances no Ultimate através do evento de Dana White.

Festa de nocautes abriu semana do UFC

No total, foram cinco lutas e seis contratos distribuídos no Contender Series, que abriu a semana do UFC. Neste sábado, o UFC fará um evento em Perth, na Austrália, e este foi o aperitivo perfeito para o fã de MMA.

Nos cinco combates, foram quatro interrupções, com três nocautes e uma finalização. Além de Rafael e Jeisla, o colombiano Javier Reyes, o lituano Mantas Kondratavicius e o quirguiz Murtazali Magomedov ganharam contratos com o UFC.

Jeisla superou Montenegro em luta sangrenta (Foto: Reprodução Twitter UFC)

RESULTADOS CONTENDER SERIES - 23 de Setembro

Local: Las Vegas, EUA

Horário: 21h

Onde assistir: UFC Fight Pass (serviço de streaming do UFC)

Peso médio: Mantas Kondratavicius (LIT) venceu Dani Barbir (CRO) por nocaute - Kondratavicius ganhou o contrato

Peso pena: Murtazali Magomedov (QUI) venceu Brahyan Zurcher (MEX) por nocaute - Magomedov ganhou o contrato

Peso mosca: Jeisla Chaves (BRA) venceu Sofia Montenegro (ARG) por decisão dividida - ambas ganharam o contrato

Peso pena: Javier Reyes (COL) venceu Justice Torres (EUA) por nocaute - Reyes ganhou o contrato

Peso meio-pesado: Rafael Tobias (BRA) venceu Jair de Oliveira (BRA) por finalização (mata-leão) - Tobias ganhou o contrato