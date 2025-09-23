OFICIAL: Charles Do Bronx tem novo adversário para o UFC Rio; confira
Do Bronx está confirmado no UFC Rio e tem adversário anunciado
- Matéria
- Mais Notícias
Fim do mistério: o brasileiro Charles Do Bronx vai seguir no card do UFC Rio deste 11 de outubro. Após Rafael Fiziev se lesionar e deixar o card, muito nomes foram especulados para substitui-lo, mas Mateusz Gamrot será mesmo o novo adversário do ex-campeão.
Polonês provoca Do Bronx e volta a desafiá-lo para luta no UFC Rio
Mais Esportes
Rival de Jon Jones faz campanha para seu retorno no UFC da Casa Branca
Mais Esportes
Charles Do Bronx se irrita com recusas para enfrentá-lo no UFC Rio: ‘Está feio’
Mais Esportes
O anúncio foi feito pelo UFC através de suas redes sociais com uma mensagem em vídeo do próprio Charles Do Bronx.
- Fala, minha família, passando para anunciar para vocês minha nova luta. Antes de qualquer coisa, queria agradecer todas as mensagens, todo o carinho gigantesco. Por isso quero fazer parte desse UFC Rio, no dia 11 de outubro. Adversário: Mateusz Gamrot. Esse é o cara que a gente vai fazer uma grande guerra - declarou Do Bronx, que voltou a criticar atletas que pediram a luta, mas voltaram atrás.
- O restante só quis hype, só quis encher linguiça, só quis falar. Mas faz parte, é assim que eles acham legal. Mateusz Gamrot, obrigado por ter aceitado a luta, vai ser uma grande guerra. O leão está faminto, cheio de vontade - declarou o brasileiro.
Provocações antes da confirmação
Antes de ter a luta confirmada, o polonês provocou Do Bronx diversas vezes para tentar atrair o brasileiro. Através de suas redes sociais, Gamrot disse que o ‘’leão’’, referindo-se ao ex-campeão, está com medo de lutar com um grappler, mesmo tendo o recorde de finalizações no Ultimate.
- O leão detém o recorde de mais finalizações no chão na história do UFC, (mas) ele tem medo de aceitar (a luta) com um grappler (risos) - provocou.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️EXCLUSIVO: Poatan se recusa a descartar tentativa de terceiro título no UFC
Veja o card do UFC Rio com nova luta de Do Bronx
Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot
Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen
Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez
Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll
Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto
Peso galo: Irina Alekseeva x Beatriz Mesquita
Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter
Peso leve: Lucas Almeida x Michael Aswell
Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman
Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli
Peso meio-médio: Gabriel Bonfim x Randy Brown
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias