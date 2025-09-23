Fim do mistério: o brasileiro Charles Do Bronx vai seguir no card do UFC Rio deste 11 de outubro. Após Rafael Fiziev se lesionar e deixar o card, muito nomes foram especulados para substitui-lo, mas Mateusz Gamrot será mesmo o novo adversário do ex-campeão.

O anúncio foi feito pelo UFC através de suas redes sociais com uma mensagem em vídeo do próprio Charles Do Bronx.

- Fala, minha família, passando para anunciar para vocês minha nova luta. Antes de qualquer coisa, queria agradecer todas as mensagens, todo o carinho gigantesco. Por isso quero fazer parte desse UFC Rio, no dia 11 de outubro. Adversário: Mateusz Gamrot. Esse é o cara que a gente vai fazer uma grande guerra - declarou Do Bronx, que voltou a criticar atletas que pediram a luta, mas voltaram atrás.

- O restante só quis hype, só quis encher linguiça, só quis falar. Mas faz parte, é assim que eles acham legal. Mateusz Gamrot, obrigado por ter aceitado a luta, vai ser uma grande guerra. O leão está faminto, cheio de vontade - declarou o brasileiro.

Provocações antes da confirmação

Gamrot enfrenta Do Bronx no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram mateuszgamrot)

Antes de ter a luta confirmada, o polonês provocou Do Bronx diversas vezes para tentar atrair o brasileiro. Através de suas redes sociais, Gamrot disse que o ‘’leão’’, referindo-se ao ex-campeão, está com medo de lutar com um grappler, mesmo tendo o recorde de finalizações no Ultimate.

- O leão detém o recorde de mais finalizações no chão na história do UFC, (mas) ele tem medo de aceitar (a luta) com um grappler (risos) - provocou.

Veja o card do UFC Rio com nova luta de Do Bronx

Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso galo: Irina Alekseeva x Beatriz Mesquita

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso leve: Lucas Almeida x Michael Aswell

Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman

Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso meio-médio: Gabriel Bonfim x Randy Brown