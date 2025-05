UFC: Charles do Bronx terá luta pelo cinturão caso campeão deixe divisão

O futuro do brasileiro Charles Do Bronx na disputa pelo cinturão peso-leve (70 kg) do Ultimate está ligado ao resultado da luta principal do UFC 315, que acontecerá no Canadá neste sábado (10). O duelo será entre Belal Muhammad, o atual campeão dos meio-médios (77 kg), e Jack Della Maddalena, desafiante ao título. Dana White, presidente do Ultimate, indicou que esse confronto será decisivo para definir o próximo adversário de Ilia Topuria, ex-campeão peso-pena (66 kg) e já garantido na disputa pelo título dos leves.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante a coletiva de imprensa do UFC 315, Dana confirmou a informação divulgada por Topuria. Se Belal Muhammad vencer, Ilia enfrentará o atual campeão dos leves, Islam Makhachev. No entanto, se Jack Della Maddalena derrotar o campeão dos meio-médios, Charles Do Bronx será o oponente do ex-campeão dos penas, com o título dos leves em jogo. Em ambos os cenários, a disputa pelo cinturão ocorrerá no UFC 317, marcado para o dia 28 de junho, durante a Semana Internacional da Luta em Las Vegas, EUA.

- Há muitas variáveis neste momento… Sim, isso é bastante preciso - confirmou Dana, ao ser questionado sobre a notícia divulgada por Topuria.

continua após a publicidade

A situação envolvendo duas categorias de peso distintas surge porque Makhachev, atual campeão dos leves, está aguardando o resultado da luta deste sábado entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena. Dependendo do resultado, o russo está considerando subir de categoria para tentar conquistar o cinturão dos meio-médios. Para que isso aconteça, o australiano precisaria vencer o campeão dos meio-médios, que é amigo pessoal de Islam.

Se Belal for derrotado, Makhachev teria a oportunidade de subir para a divisão dos meio-médios em busca do segundo título no Ultimate. Com a possível saída de Islam da categoria dos leves, já que ele provavelmente teria que abrir mão do cinturão até 70 kg, Charles Do Bronx estaria garantido na próxima disputa pelo título da divisão, enfrentando Topuria. Ilia, que recentemente subiu do peso-pena, está buscando conquistar mais um cinturão na organização.

continua após a publicidade

Charles Do Bronx em ação pelo UFC (Foto: Jordan Jones/AFP)

➡️UFC 2025: calendário, programação completa e todos os resultados