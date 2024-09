Kanik Sinner chega a grande final do US Open (Foto: MATTHEW STOCKMAN/AFP)







Publicada em 06/09/2024 - 22:25 • Nova York (EUA)

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, está na grande final do US Open após passar por cima de uma lesão no punho e vencer o inglês Jack Draper, 25º no ranking mundial. Esta é a segunda final de Grand Slam da carreira do italiano, que aguarda o seu rival ser definido no confronto entre Frances Tiafoe e Taylor Fritz.

Campeão do Australian Open, Sinner busca igualar Carlos Alcaraz com dois títulos do Grand Slam nesta temporada.

Problemas físicos

No segundo set, Draper chegou a vomitar em quadra em duas oportunidades, a primeira no 8º game e uma segunda no 9º game mas pediu para continuar na partida. Sinner, por sua vez, sofreu uma queda no 8º game e acabou lesionando o punho.

Jannik Sinner sente lesão no punho em partida contra Jack Draper pela semifinal do US Open (Foto: Sarah Stier/AFP)

No intervalo para terceiro set, Jack Draper optou o ir ao vestiário de refrescar e trocar o uniforme, enquanto Sinner voltou a ser atendido pela equipe de fisioterapia da ATP.

Como foi o jogo?

Amigos fora das quadras, Sinner e Draper travaram uma partida dura desde o primeiro game com pontos muito disputados, trocando quebras entre os 7º e 8º games. O jogo seguiu com pontos muito longos, até que forçando bolas no backhand do britânico, Sinner conquistou a quebra crucial no 11º game e saiu em vantagem.

Em quadra, melhor fisicamente, Sinner pressionou no 2º game e viu o Draper salvar breakpoint, mas seguiu forçando saque e trabalhando com devoluções buscando a paralela para chegar a quebra no 6º game, abrir 5/2 e arriscar devoluções para definir a quebra que fechou a partida com belíssima devolução de backhand.

Sinner precisou de 3h04 para fechar o placar em 7/5 7/6 (7-3) 6/2 tendo convertido 11 aces contra oito de Draper. O britânico cometeu 43 erros não-forçados, enquanto Janik cometeu apenas 34, que disparou 41 bolas certas, chegando à semifinal sem perder sets.