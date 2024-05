Jalen Brunson e tem atuação mágica e mais! Veja como estão os playoffs da NBA

Jalen Brunson marcou 44 pontos (Foto: Sarah Stier/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 02:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Dois duelos aconteceram nesta terça-feira (14) e os mandantes assumiram a ponta das séries entre New York Knicks x Indiana Pacers, com show de Brunson, e Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves, com grande atuação de Jokic. Veja como estão os playoffs da NBA!

New York Knicks 121 x 91 Indiana Pacers🏀

No Madson Square Garden, os Knicks venceram os Pacers com uma partida incrível de Jalen Brunson. O time de Nova Iorque até saiu atrás, mas já no final do primeiro período, o time da casa assumiu a ponta no placar. O time de Indianápolis até ameaçou uma reação, mas Brunson, com seus 44 pontos, não deu chance para o azar. Os Knicks abrem 3 a 2 na série e podem garantir vaga na final da Conferência Leste na próxima partida.

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves🏀

Em um dos duelos mais equilibrados dos Playoffs, o Denver Nuggets venceu o Minnesota Timberwolves e vira a série para 3 a 2. Com uma atuação digna de MVP, Nikola Jokic foi o cestinha da partida com 40 pontos. O duelo foi parelho até o terceiro período, mas na volta do intervalo, o Joker apareceu mais e aumentou a vantagem do time de Denver, os Wolves buscaram reação, mas já era tarde.

(Foto: Bart Young/AFP)

