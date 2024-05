Brasil bate o Canadá com show de Ana Cristina e mais! Veja como foi o primeiro dia da Liga das Nações de Vôlei Feminino

O Brasil venceu o Canadá por 3 a 1 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 23:31 • Rio de Janeiro (RJ)

No primeiro dia da Liga das Nações de Vôlei Feminino, o Brasil venceu o Canadá e estreou com o pé direito na competição, nesta terça-feira (14), no Rio de Janeiro. Com o Maracanãzinho lotado, Ana Cristina foi a grande estrela da noite. Além da vitória brasileira, outros três jogos agitaram a rodada.

BRASIL 3X1 CANADÁ🏐

Em partida dura, o Brasil venceu o Canadá por 3 sets a 1. Com a torcida apoiando, diante de um Maracanãzinho cheio, a Seleção Brasileira sofreu em alguns momentos do confronto, mas contou com noite brilhante de Ana Cristina, que marcou 20 pontos, e um ótimo desempenho do bloqueio na reta final. Assim, deslanchou para fechar com parciais de 26/24, 23/25, 26/24 e 25/12.

Nos demais confrontos, o placar foi igual, 3 sets a 0. Sem problemas, a Holanda venceu a Búlgaria com parciais de 25/14, 25/20 e 25/22. Com um pouco mais de drama, a Polônia surpreendeu a Itália e varreu as adversárias.

Em um primeiro set disputado, as polonesas dominaram os sets seguintes e estrearam com vitória no Rio de Janeiro (28/26, 25/23 e 25/21). No último confronto, a China venceu a Coreia do Sul sem dificuldades. As chinesas dominaram no bloqueio e bateram as próximas adversárias do Brasil com parciais de 25/15, 25/16 e 25/14.

(Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei retorna para encarar a Coreia do Sul, na quinta-feira (16), às 14h, no Maracanãzinho. Na quarta-feira (15), França x Alemanha, Japão x Turquia, Estados Unidos x Tailândia e Sérvia x República Dominicana estream na competição.