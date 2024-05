Verstappen de alvo, Sainz de ponte e Antonelli no grid: o que Mercedes pensa para 2025

Sem Hamilton, Mercedes vai atrás de novo piloto (Foto: Jared C. Tilton/AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 14/05/2024 - 20:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Ainda sofrendo com o baque do rompimento com Lewis Hamilton ao final deste ano, a Mercedes estuda todas as opções para escolher quem será o substituto do heptacampeão ao lado de George Russell. E as alternativas vão desde Max Verstappen, como já é de conhecimento, passando por Carlos Sainz e Andrea Kimi Antonelli — pupilo, aliás, que pode subir para a Fórmula 1 no GP da Itália, em Monza, com a Williams.

A informação é do site da revista alemã Auto Motor und Sport desta terça-feira (14). Em uma extensa análise sobre as opções de Sainz para 2025 assim que deixar a Ferrari ao final do ano, a publicação alemã fala sobre o dilema da Mercedes para decidir quem vai ocupar a vaga de Hamilton — justamente quem vai para Maranello no lugar do #55.

Sem querer fechar a porta para Verstappen, muito pelo contrário, a AMuS fala sobre a chance de a Mercedes oferecer um contrato de um ano para Sainz com possibilidade de renovação para mais um, e isso porque a prioridade não é apenas o tricampeão, como também Antonelli.

O jovem de 17 anos faz parte do programa de pilotos dos alemães e pulou da FRECA direto para a Fórmula 2 nesta temporada. A atitude em si já foi uma surpresa, porém o frenesi em torno de Kimi aumentou após Lewis revelar que vai deixar a Mercedes ao final deste ano.

Foi o que bastou para o nome de Antonelli pular para o topo das apostas sobre quem será o parceiro de Russell. O jornalista Joe Saward, que tem vasta experiência em coberturas de F1, então, noticiou que a Williams — cliente da Mercedes — estava à procura de um substituto para Logan Sargeant já em Ímola e disposta a colocar Antonelli ao lado de Alexander Albon, caso o contrato fosse de 18 meses — ou seja, até o final de 2025.

Para que isso acontecesse, no entanto, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) teria de aprovar uma dispensa para Antonelli, uma vez que o atual piloto da Prema ainda não possui a superlicença por ter 17 anos — a idade mínima exigida pela FIA é 18. A especulação ganhou ainda mais corpo quando, durante a passagem da F1 por Miami, um porta-voz da entidade reguladora confirmou ao site GPBlog que, sim, houve um pedido de dispensa da superlicença para Antonelli.

A chance de ver Kimi na F1 já neste final de semana, na Emília-Romanha, foi prontamente negada por Toto Wolff, porém, segundo a AMuS, não é uma alternativa descartada para 2024. Entende-se que a Mercedes está disposta a esperar por Verstappen até outubro, e caso não haja meios de ter o #1 da Red Bull, voltar-se para as outras hipóteses. E uma delas é colocar Antonelli na Williams a partir de Monza.

A alternativa é mais realista, considerando que a corrida acontecerá em 1º de setembro — exatamente uma semana após Antonelli enfim completar 18 anos de idade.

O texto também fala que a Mercedes deu início a uma “abordagem cautelosa” para tentar trazer o projetista Adrian Newey para Brackley em 2025. O famoso designer vai deixar a Red Bull após um casamento de quase 20 anos, porém as negociações entre o britânico e a Ferrari já estão avançadas.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 17 a 19 de maio, em Ímola, para o GP da Emília-Romanha.