Três brasileiros seguem na disputa da etapa de El Salvador do Circuito Mundial de Surfe. Ítalo Ferreira, Yago Dora e Miguel Pupo venceram suas baterias e garantiram a classificação para as quartas de final. João Chianca e Aleho Muniz foram eliminados da quarta etapa.

Líder do ranking mundial e campeão olímpico em 2020, Ítalo Ferreira disputou a vaga com o marroquino Ramzi Boukhiam. Com 14.26 pontos, conseguiu vantagem tranquila sobre o adversário, que somou apenas 10.76.

Yago Dora também dominou sua bateria. Diante do japonês Connor O’Leary, somou 13.17 pontos para passar de fase, contra apenas 8.84 do adversário. Por fim, Miguel Pupo superou o mexicano Alan Cleland, com som ade 15.33 contra 10.83 do rival.

Decisão em Punta Roca acontecerá neste sábado (Foto: Divulgação/WSL)

Eliminações em El Salvador

Dois brasileiros ficaram pelo caminho e foram eliminados nas oitavas em Punta Roca. João Chianca sofreu com a falta de ondas em sua bateria e somou apenas 9.33 pontos, superado pelo australiano Ethan Erwig, com 14.67. Alejo Muniz e Cole Houshmond terminaram seu confronto empatados no somatório, com 14.33, mas o americano teve a maior nota da bateria e ficou com a vaga nas quartas.

As semifinais e finais da etapa de El Salvador estão previstas para este sábado (12), último dia da janela de disputas.

Confira os confrontos das quartas