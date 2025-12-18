Entenda a parceria inédita entre a paiN Gaming e o Desimpedidos

O Lance! foi convidado para assistir a um treino aberto do Desimpedidos Esporte Clube (DEC), time de Kings League do Desimpedidos, no parque Villa Lobos, em São Paulo. O evento também marcou o primeiro encontro entre os atletas da modalidade idealizada por Piqué e os representantes dos e-sports, que presentearam os jogadores com camisas da equipe de games.

Para entender os detalhes do acordo que conecta dois universos distintos, a reportagem conversou com duas figuras centrais das empresas envolvidas. A primeira delas foi Thomas Hamence, CEO da paiN Gaming.

- A gente conversou, a Kings era uma coisa que a gente já vinha mapeando há algum tempo, já era um território que, para a Pain, já está muito mais perto do game e de e-sports, então era uma coisa que a gente vinha observando. E aí, conversando, a gente começou a conversar, começou a ter algumas conversas com o pessoal do Desimpedidos e percebemos muitas sinergias, até nas próprias histórias das empresas, das companhias e tudo que elas se apresentam - disse Thomas.

- O grande objetivo final é uma parceria muito envolta de desenvolvimento de comunidade e desenvolvimento de conteúdo. É basicamente isso. Óbvio que tem a parte de competitivo, que nós também acabamos entrando, que a gente também tem uma expertise grande de competitivo, por mais que não de futebol, mas de game e e-sports. - Completou o CEO.

Desimpedidos e paiN Gaming firmam parceria (Foto: aio Poltronieri/ Desimpedidos Esporte Clube)

Além de Hamence, o Lance! também conversou com André Barros, o co-CEO da NWB/N Sports, para entender mais sobre ambos os lados da parceria.

- O pioneirismo, deles, todo o processo que a Pain passou até chegar nos dias de hoje com a marca que ela tem, é muito parecido com o que o Desimpedidos teve. Então essa relação já, de cara, aproximou as duas marcas. E é claro que a gente, estando no universo do futebol e agora entrando de cabeça na Kings League, a gente precisava ter uma conversa com uma geração e um público diferente do que a gente tinha que é exatamente o público que a Pain tem - disse Barros.

Além da proximidade na história entre as duas empresas, um outro motivo que as aproximou foi que a Kings League é uma modalidade que atrai um público mais jovem, muitos deles vindo do universo digital, como o universo de games, por exemplo.

- Essa fusão de esporte com entretenimento, para a gente, é uma coisa muito, muito interessante. Acho que a Kings está muito mais próxima do nosso mundo do que do mundo do futebol e do mundo do esporte tradicional. Então, acaba fazendo muito sentido, acaba sendo muito natural para a gente. - Finalizou Thomas.

O que é a Kings League?

A Kings League é uma liga de futebol criada em 2022 pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, em parceria com streamers e influenciadores digitais, que propõe um formato inovador e voltado ao entretenimento. Disputada em campos menores, com equipes de sete jogadores e regras alternativas, como cartas especiais, pênaltis em momentos decisivos e partidas mais curtas, a competição mistura esporte, espetáculo e transmissão ao vivo nas redes sociais, buscando atrair um público jovem e acostumado ao consumo digital.







