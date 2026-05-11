Programação da Corrida Time Brasil tem shows de Camila Brunetta e Pat

Cerca de quatro mil pessoas vão participar da segunda edição da Corrida Time Brasil, que acontece no próximo domingo (17), no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além das provas de 3 km, 5 km e 10 km, a programação do evento trará ativações de confederações esportivas e patrocinadores, momentos de interatividade com atletas e shows da DJ e corredora Camila Brunetta e do cantor e snowboarder Pat Burgener.

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➡️ Camilla Brunetta, atleta e DJ, será a atração musical da Corrida Time Brasil

Brunetta, que tem 10 anos de carreira, costuma apresentar um setlist de sonoridade brasileira que mistura funk e pop (dos hits atuais aos clássicos dos anos 1990 e 2000). Em 2020, ampliou a projeção com o remix de "Várias Queixas", do trio Gilsons, além de acumular passagens por grandes eventos como o Lollapalooza.

Já o suíço-brasileiro Patrick Burgener explora em trabalhos autorais gêneros como indie, folk e pop acústico, geralmente acompanhado de um violão e uma gaita. Desde sua naturalização, o snowboarder, que representou o Brasil no halfpipe masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, tem implementado toques de bossa nova e música brasileira em seus projetos mais recentes.

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— A música me ajuda muito no esporte também. Quando eu comecei a tocar, muitas pessoas me disseram: "O que está fazendo? Música é uma distração, você não consegue fazer esporte e música". Mas eu sinto uma energia que é incrível na música, que me ajuda a fazer a melhor performance no esporte. Me dá a calma que eu preciso — contou Pat, em entrevista ao Time Brasil.

Camila Brunetta se apresenta em dois sets, o primeiro às 7h45, antes da premiação. Após a entrega das medalhas, às 10h20, Pat Burgener sobe no palco para mostrar seu repertório musical. Brunetta volta a comandar a mesa de som às 11h, fechando o dia. As inscrições para a corrida já estão esgotadas.

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➡️ Time Brasil lança camisas em homenagem a títulos inesquecíveis

Mais atrações da Corrida Time Brasil

Fabiana Murer, bicampeã mundial e recordista sul-americana de salto com vara (Foto: Divulgação)

A bicampeã mundial e recordista sul-americana de salto com vara, Fabiana Murer, participará dos aquecimentos para os percursos de 10 km e 5 km, previstos para começarem às 6h30 e às 7h15, respectivamente, 30 minutos antes do início de cada prova.

Das 8h às 13h, o público poderá aproveitar as atividades promovidas por confederações esportivas parceiras e patrocinadores do evento. Entre elas, pista interativa para testes de velocidade, ativação de e-sports com experiências de corrida e remo virtual, espaços exclusivos para convidados, totem de fotos e loja oficial com produtos do Time Brasil.

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Quais estrelas estarão na Corrida Time Brasil?

Bruno Fratus entregando água na Corrida Time Brasil 2025 (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

A corrida do próximo dia 17 tem confirmados alguns nomes de relevância no cenário olímpico nacional. Entre eles, Caio Bonfim, prata na marcha atlética em Paris 2024; o ex-maratonista Vanderlei Cordeiro, símbolo do espírito olímpico; o nadador Bruno Fratus, bronze em Tóquio 2021; Ana Marcela Cunha, campeã olímpica das águas abertas; Rosângela Santos, bronze no revezamento 4x100 em Pequim 2008; Nicole Silveira, referência nos esportes de gelo do Brasil; e Rebeca Lima, campeã mundial de boxe. Os atletas estarão presentes em ativações ou entregando água para os participantes das corridas e da caminhada.

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Confira a programação completa

6h30 - Aquecimento com Fabiana Murer

Aquecimento com Fabiana Murer 7h - Largada 10 km

Largada 10 km 7h - Início do serviço na área VIP

Início do serviço na área VIP 7h15 - Aquecimento com Fabiana Murer

Aquecimento com Fabiana Murer 7h45 - Largada 5 km

Largada 5 km 7h45 - Camila Brunetta (1º set)

Camila Brunetta (1º set) 8h - Abertura das ativações de confederações e patrocinadores

Abertura das ativações de confederações e patrocinadores 8h15 - Largada 3 km

Largada 3 km 9h30 - Premiação

Premiação 10h20 - Pat Burgener

Pat Burgener 11h - Camila Brunetta (2º set)

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