O atacante Gabigol, do Cruzeiro, ofereceu orientações sobre cobranças de pênaltis ao influenciador Jon Vlogs durante uma transmissão ao vivo realizada neste domingo (2) na Toca da Raposa II. O atacante, que atualmente defende as cores do Cruzeiro, é conhecido pela frieza e precisão na hora de cobrar um pênalti. ▶️Confira o vídeo abaixo;

Gabigol deu uma "aula de pênalti" para o influenciador após observar as cobranças de Jon na Kings League. Segundo o streamer, o contato partiu do próprio Gabi, que não poupou críticas ao desempenho do presidente nos pênaltis.

Após receber os ensinamentos, o streamer publicou: "Gabigol me ensinou a bater pênalti. Nunca mais erro na Kings League. Assim eu espero".

Gabigol na Kings League?

No encontro, o camisa 9 também manifestou seu desejo de participar futuramente da Kings League, competição onde Jon tem um time, o Capim FC.

- Tenho curiosidade de um dia jogar mesmo, para ver como é. Deve ser muito diferente do campo. Queria ver como é. Tenho vontade (de jogar). Até pensei em chamar a galera no fim do ano para fazer um jogo beneficente no estilo da Kings - afirmou Gabigol.

O jogador também fez uma declaração enigmática sobre uma possível novidade na competição. "Acho que no próximo vai ter um time novo", comentou em conversa com João Pedro e Jon Vlogs.

A Kings League já conta com vários brasileiros como presidentes de equipes, incluindo Luva de Pedreiro, MC Hariel, Nyvi Estephan e Whindersson Nunes. Neymar Jr também faz parte do grupo de brasileiros envolvidos com o torneio.

Gabigol é conhecido por sua precisão nas batidas de pênalti (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A equipe de Jon Vlogs:

O Capim FC, time de Jon Vlogs (que tem Luva de Pedreiro como co-presidente), tem se destacado negativamente na competição, e as cobranças do presidente vinham sendo alvo de brincadeiras. Agora, com a ajuda de um dos maiores batedores de pênalti do futebol brasileiro na última década, a expectativa é outra.