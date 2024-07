Inteligência artificial ‘revela’ como seria a carreira de Lebron James na NFL







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 08/07/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Imagine a cena: LeBron James, conhecido mundialmente por suas habilidades impressionantes nas quadras de basquete, poderia ter seguido um caminho bem diferente, optando pelo futebol americano. Esse pensamento não é tão absurdo quanto parece.

Durante a época de escola e uma considerável reflexão durante a paralisação da NBA, LeBron flertou seriamente com a ideia. Vamos explorar como poderia ter sido a trajetória de LeBron no futebol americano, incluindo simulações de AI que revelam possíveis super times, ganhos e até comparativos com grandes nomes da NFL.

LeBron, oriundo de Ohio, possuía todas as características físicas para brilhar no futebol americano. Na verdade, a exigência de ingressar na NFL somente após alguns anos no ensino superior o direcionaria para a Ohio State University, onde jogaria em diversas posições, de wide receiver a defensive end, conquistando, segundo predições, pelo menos dois troféus Heisman – uma honra raramente concedida.

Como LeBron James se sairia na NFL?

Se tivesse seguido para o futebol americano, 2006 seria o ano em que veríamos LeBron sendo draftado. Inteligência artificial sugere que ele seria a sétima escolha geral, indo para o Oakland Raiders (hoje conhecidos como Las Vegas Raiders). Isso mudaria radicalmente a estrutura da equipe, que na realidade escolheu o safety Michael Huff.

Uma das grandes curiosidades sobre a potencial carreira de LeBron na NFL seria sua capacidade de formar um “super time”, similar ao que frequentemente faz na NBA. No entanto, enquanto um wide receiver possui influência limitada comparada à de um quarterback, times da NFL estariam dispostos a abrir uma exceção para LeBron. Mesmo assim, as oportunidades de vitórias no Super Bowl seriam uma incógnita, muito por conta da capacidade dos times permanecerem saudáveis durante a temporada.

LeBron James e os desafios financeiros na NFL

Em termos de ganhos, LeBron teria enfrentado um cenário financeiro menos generoso no futebol americano. Os recebedores mais bem pagos da NFL podem ganhar até $30 milhões por temporada, uma quantidade significativamente menor do que o salário de LeBron na NBA.

A estimativa é que ele poderia amealhar entre $200 e $300 milhões durante uma carreira de 8 a 10 anos na NFL. Fora dos campos, LeBron ainda teria contratos como o da Nike, mas seu poder de estrela seria visivelmente menor em relação ao que tem hoje.

A possibilidade de simular ou imaginar LeBron James como um jogador de futebol americano abre um fascinante “e se?” na história do esporte. Apesar das projeções de AI e das especulações apontarem para um sucesso significativo, LeBron conseguiu um impacto semelhante ao de lendas da NFL sem nunca ter jogado profissionalmente. E se você sempre quis jogar com James no Madden, parece que a AI te deu uma resposta para contemplar essa realidade alternativa.