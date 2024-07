Foto de Wembanyama viraliza e causa dúvida nos torcedores







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 08/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

À medida que nos aproximamos dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris, todas as atenções estão voltadas para a equipe nacional de basquete da França, conhecida pela imponente estatura de seus jogadores. Com a inclusão de Rudy Gobert, o gigante de 2,16 metros do Minnesota Timberwolves, e a sensação Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, que impressiona com seus 2,24 metros, a equipe promete ser uma das mais altas do torneio.

Recentemente, uma foto viral levantou dúvidas sobre as alturas oficialmente declaradas desses atletas. Na imagem, Wembanyama parece ter mais de 7,5 cm de vantagem sobre Gobert, o que instigou debates sobre a possibilidade de Gobert ser mais baixo do que se afirma, ou de Wembanyama ser ainda mais alto. Apesar das especulações, a realidade pode ser simplesmente um efeito óptico da foto. Contudo, é inegável que, com apenas 20 anos, Wembanyama ainda pode estar em fase de crescimento.

Wembanyama e Gobert juntos na seleção francesa (Foto: Reprodução/X)

Qual é o verdadeiro impacto desta estatura fenomenal para a França em 2024?

A altura excepcional de jogadores como Gobert e Wembanyama oferece à França uma vantagem significativa, especialmente na defesa e nos rebotes. Estes atributos são cruciais, principalmente no cenário altamente competitivo dos Jogos Olímpicos, onde cada detalhe pode influenciar no resultado final.

Além dos dois titãs, a seleção francesa conta com um elenco repleto de talentos que inclui tanto jogadores atuais quanto ex-jogadores da NBA, como Nicolas Batum, Evan Fournier e Nando de Colo. A mistura de experiência internacional e habilidades versáteis faz da França um sério candidato ao pódio olímpico, potencialmente desafiando até mesmo a dominante equipe dos EUA.

Os rivais no caminho para o ouro

A competição não será fácil. Na luta pelo ouro, a França enfrentará adversários formidáveis. A Sérvia de Nikola Jokic, o Canadá com Shai Gilgeous-Alexander e Jamal Murray, e a equipe australiana, reforçada por oito jogadores da NBA, são apenas alguns dos times que prometem uma batalha acirrada.

Os franceses vão enfrentar na fase de grupos o Brasil, que se classificou após uma campanha fantástica no Pré-Olímpico realizado na Letônia e a campeã do último FIBA World Cup, a Alemanha, além do Japão. Diante dessa competição intensa, o fato de a França jogar em casa durante os Jogos de Paris pode ser um fator decisivo.

Com o apoio da torcida local e o entrosamento de jogadores de calibre mundial, a seleção francesa terá tudo a seu favor para buscar uma medalha, e quem sabe, o tão sonhado ouro olímpico. Com altas expectativas e uma equipe de respeito, os próximos Jogos Olímpicos prometem ser um espetáculo inesquecível. Será fascinante ver como essa combinação de juventude e experiência se traduzirá em performance nos Jogos de Paris 2024.