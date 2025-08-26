Inscrições abertas para a 2ª edição do Prêmio Inovação Sou do Esporte Arena Hub

O Instituto Sou do Esporte em parceria com o Arena Hub, anuncia a abertura das inscrições

para a edição 2025 do Prêmio Inovação Sou do Esporte Arena Hub. A iniciativa tem como

objetivo reconhecer e valorizar startups que desenvolvem soluções tecnológicas e serviços

inovadores para a indústria esportiva, gerando impacto positivo e transformação no setor.



Reconhecido há mais de dez anos como um dos principais símbolos de governança e boas

práticas no esporte brasileiro, o Prêmio Sou do Esporte amplia sua atuação ao premiar

também a inovação. A parceria com o Arena Hub reforça esse compromisso, conectando o

ecossistema esportivo a novas ideias e incentivando a criação de soluções capazes de

impulsionar o futuro do esporte no país.



As inscrições já estão abertas, vão até o dia 05 de setembro, e podem ser realizadas por meio

do formulário disponível no site oficial do Arena Hub. O processo é voltado exclusivamente

para startups do setor esportivo e as inscrições custam R$ 250,00. Os projetos serão avaliados

com base em critérios como inovação, impacto social, maturidade da solução e potencial de

crescimento.

Primeira edição foi em 2023

A premiação voltada a startups foi incorporada em 2023 e contou com grande adesão. A vencedora da primeira edição foi a Esporte Educa, reconhecida pelo trabalho de impacto no desenvolvimento do esporte e da educação. Em 2024, o premiado foi o projeto Comunidade de Basquete, do Hoopers Club Brasil. Para este ano, a expectativa é ampliar ainda mais a participação e fortalecer a rede de inovação que vem se consolidando em torno do prêmio



“A Sou do Esporte foi pioneira na atuação em prol da governança e inovação nas entidades esportivas. Com a parceria com o Arena Hub, vamos viabilizar a premiação de startups que mais promovem o esporte nacional, impulsionando o setor com soluções de impacto”, afirma Fabiana Bentes, CEO da Sou do Esporte.

“O 10º Prêmio Sou do Esporte é um marco na valorização das iniciativas que impulsionam a transformação digital e a inovação no esporte. Para o Arena Hub, maior ecossistema de sportechs da América Latina, participar desta edição é reafirmar nosso propósito de conectar tecnologia, empreendedorismo e impacto positivo em toda a indústria esportiva”, comenta Fernando Patara, cofundador e head de inovação do Arena Hub.



Mais informações e o formulário de participação na segunda edição do Prêmio de Inovação

Sou do Esporte Arena Hub podem ser encontrados em

https://www.arenahub.com.br/premiosde.

