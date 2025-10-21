Influencer que revelou Ramon Dino aponta diferencial do atleta: ‘Nasceu para isso’
Toguro foi um dos nomes que ajudou o fisiculturista a crecser na modalidade
- Matéria
- Mais Notícias
Primeiro homem brasileiro a conquistar um título de ponta no fisiculturismo internacional, Ramon Dino é um dos principais nomes do esporte nacional em 2025. O atleta foi campeão do Mr. Olympia e coroou uma trajetória de superação que começou em Rio Branco, no Acre. O bodybuilder foi descoberto e deu seus primeiros passos no caminho da fama na Mansão Maromba, projeto tocado pelo influencer e ex-fisiculturista Toguro, que movimenta milhões de visualizações nas redes sociais.
Treinador de Ramon Dino analisa Brasil como possível sede do Mr. Olympia
Mais Esportes
Ramon Dino conta como lidou com frustração e críticas antes do título
Mais Esportes
Classic Physique, entenda categoria vencida por Ramon Dino no Mr. Olympia
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O projeto da Mansão aconteceu durante a pandemia, quando Dino foi convidado por Toguro para treinar e se desenvolver no espaço criado por ele, que tinha foco no treinamento dos atletas e também na criação de conteúdo através de uma espécie de reality show.
Em conversa com a reportagem do Lance!, Toguro falou sobre o começo de carreira de Ramon Dino na Mansão Maromba e que a trajetória do fisiculturista dentro do projeto mudou sua vida dentro e fora do esporte, além de ter tornado o atleta um rosto que representa o estado do Acre.
- Ramon saiu do Acre. Você tem noção disso? Muita gente nunca vai visitar para conhecer o Acre, mas ele tem essa missão que é levar o Acre para o mundo. Ele veio para a Mansão Maromba, conheceu a esposa dele lá porque ela também era influenciadora nossa... casou e teve dois filhos. Quando é para ser, acontece - brincou Toguro em entrevista durante evento da Kings League.
O influencer afirmou categoricamente que Ramon Dino é predestinado e que sua ascensão dentro do esporte sempre foi algo aguardado por quem acompanha a modalidade ao longo dos últimos anos. O título na categoria "Classic Physique" em Las Vegas deve ser celebrada e aplaudida pelo público.
- Tem gente que nasce para ser padre, ladrão, polícia... o Ramon nasceu para ser bodybuilder. E outra, o brilho não é para todos. Até que não chegue a sua vez, aprenda a aplaudir a vez do próximo. As vezes não chegou sua hora, mas chegou sua vez de aplaudir o outro. Mas agora é a vez do Ramon, então vamos aplaudir ele - completou.
Toguro foi o grande responsável pela alcunha "Dinossauro Acreano", que é usada pelo fisiculturista. Quando entrou na Mansão Maromba, o atleta ouviu em tom de brincadeira do influencer que "ninguém conhecia o Acre" e que lá "só tinha dinossauro". Com o sucesso no esporte, passou a levar o apelido também para os palcos dentro e fora do Brasil.
O título de Dino em 2025 chegou depois de dois vice-campeonatos, em 2022 e 2023, e um quarto lugar conquistado no ano passado. Na disputa, desbancou os dois principais rivais em cima dos palcos, o alemão Mike Sommerfeld e o estadunidense Ruff Diesel.
Dino fala sobre superação
Logo após o título no Mr. Olympia, Ramon Dino retornou ao Brasil e foi recebido com festas nas ruas de São Paulo. O fisiculturista concedeu uma entrevista coletiva e detalhou seus momentos de superação no esporte e como lidou com os altos e baixos dentro das competições.
De origem simples, o atleta nunca escondeu as dificuldades financeiras que enfrentou com a família durante a infância e o início no fisiculturismo sem recursos ou apoio, relatando, inclusive, ter pagado fiado pelos ovos que comprava para sua dieta.
- Com o tempo, a gente vai adquirindo maturidade, conhecimento do que a gente tá fazendo. De início, é tudo muito novo, então ter alguns tropeços é super normal, mas com o passar do tempo, você consegue ficar mais tranquilo, principalmente quando você trabalha 100%. A parte psicológica é muito importante, porque antes do corpo, vem a mente, antes de qualquer ação vem o pensamento. Você tem que estar pronto pra tudo, para as quedas e as vitórias - declarou.
O atleta também destacou a importância do acompanhamento psicológico nesse período e como o tratamento é importante para superar bloqueios e o ajudou a enxergar a melhor versão de si mesmo no esporte.
- A gente tem acompanhamento psicológico sim e isso faz muita diferença, ajuda você a enxergar coisas que você coloca como bloqueios, que na verdade é você que coloca ali, quando ainda tem muita coisa pra se conquistar, basta trabalhar sua mente pra isso - completou.
- Matéria
- Mais Notícias