Influencer que revelou Ramon Dino aponta diferencial do atleta: ‘Nasceu para isso’

Primeiro homem brasileiro a conquistar um título de ponta no fisiculturismo internacional, Ramon Dino é um dos principais nomes do esporte nacional em 2025. O atleta foi campeão do Mr. Olympia e coroou uma trajetória de superação que começou em Rio Branco, no Acre. O bodybuilder foi descoberto e deu seus primeiros passos no caminho da fama na Mansão Maromba, projeto tocado pelo influencer e ex-fisiculturista Toguro, que movimenta milhões de visualizações nas redes sociais.

O projeto da Mansão aconteceu durante a pandemia, quando Dino foi convidado por Toguro para treinar e se desenvolver no espaço criado por ele, que tinha foco no treinamento dos atletas e também na criação de conteúdo através de uma espécie de reality show.

Em conversa com a reportagem do Lance!, Toguro falou sobre o começo de carreira de Ramon Dino na Mansão Maromba e que a trajetória do fisiculturista dentro do projeto mudou sua vida dentro e fora do esporte, além de ter tornado o atleta um rosto que representa o estado do Acre.

- Ramon saiu do Acre. Você tem noção disso? Muita gente nunca vai visitar para conhecer o Acre, mas ele tem essa missão que é levar o Acre para o mundo. Ele veio para a Mansão Maromba, conheceu a esposa dele lá porque ela também era influenciadora nossa... casou e teve dois filhos. Quando é para ser, acontece - brincou Toguro em entrevista durante evento da Kings League.

O influencer afirmou categoricamente que Ramon Dino é predestinado e que sua ascensão dentro do esporte sempre foi algo aguardado por quem acompanha a modalidade ao longo dos últimos anos. O título na categoria "Classic Physique" em Las Vegas deve ser celebrada e aplaudida pelo público.

- Tem gente que nasce para ser padre, ladrão, polícia... o Ramon nasceu para ser bodybuilder. E outra, o brilho não é para todos. Até que não chegue a sua vez, aprenda a aplaudir a vez do próximo. As vezes não chegou sua hora, mas chegou sua vez de aplaudir o outro. Mas agora é a vez do Ramon, então vamos aplaudir ele - completou.

Toguro foi o grande responsável pela alcunha "Dinossauro Acreano", que é usada pelo fisiculturista. Quando entrou na Mansão Maromba, o atleta ouviu em tom de brincadeira do influencer que "ninguém conhecia o Acre" e que lá "só tinha dinossauro". Com o sucesso no esporte, passou a levar o apelido também para os palcos dentro e fora do Brasil.

O título de Dino em 2025 chegou depois de dois vice-campeonatos, em 2022 e 2023, e um quarto lugar conquistado no ano passado. Na disputa, desbancou os dois principais rivais em cima dos palcos, o alemão Mike Sommerfeld e o estadunidense Ruff Diesel.

Toguro e Ramon Dino juntos na Mansão Maromba. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Dino fala sobre superação

Logo após o título no Mr. Olympia, Ramon Dino retornou ao Brasil e foi recebido com festas nas ruas de São Paulo. O fisiculturista concedeu uma entrevista coletiva e detalhou seus momentos de superação no esporte e como lidou com os altos e baixos dentro das competições.

De origem simples, o atleta nunca escondeu as dificuldades financeiras que enfrentou com a família durante a infância e o início no fisiculturismo sem recursos ou apoio, relatando, inclusive, ter pagado fiado pelos ovos que comprava para sua dieta.

- Com o tempo, a gente vai adquirindo maturidade, conhecimento do que a gente tá fazendo. De início, é tudo muito novo, então ter alguns tropeços é super normal, mas com o passar do tempo, você consegue ficar mais tranquilo, principalmente quando você trabalha 100%. A parte psicológica é muito importante, porque antes do corpo, vem a mente, antes de qualquer ação vem o pensamento. Você tem que estar pronto pra tudo, para as quedas e as vitórias - declarou.

O atleta também destacou a importância do acompanhamento psicológico nesse período e como o tratamento é importante para superar bloqueios e o ajudou a enxergar a melhor versão de si mesmo no esporte.

- A gente tem acompanhamento psicológico sim e isso faz muita diferença, ajuda você a enxergar coisas que você coloca como bloqueios, que na verdade é você que coloca ali, quando ainda tem muita coisa pra se conquistar, basta trabalhar sua mente pra isso - completou.