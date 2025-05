Saiba quem é o adversário de Hugo Calderano nas quartas do Mundial

Está definido o adversário de Hugo Calderano nas quartas de final do Mundial de tênis de mesa. Nesta sexta-feira, a partir das 12h (horário de Brasília), ele enfrentará o sul-coreano AN Jaehyun, 17º do mundo, em Doha, no Catar. A partida terá transmissão pelo SporTV e CazéTV.

continua após a publicidade

➡️Saiba a diferença entre Mundial e Copa do Mundo de tênis de mesa

AN Jaehyun chegou às quartas de final após derrotar o francês Felix Lebrun, sexto no ranking e algoz de Calderano nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O sul-coreano venceu por 4 sets a 3, em confronto equilibrado, com parciais de 10/12, 11/9, 14/12, 7/11, 12/14, 11/6 e 11/9.

Com a eliminação de Bruna Takahashi nesta quinta-feira (22), pelas oitavas de final, Calderano segue como único representante brasileiro no Mundial de 2025. Ele avançou às quartas após superar o nigeriano Quadri Aruna por 4 sets a 0, com atuação em alto nível.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Número 3 do ranking, Hugo Calderano foi ao Mundial de tênis de mesa embalado pela conquista histórica da Copa do Mundo da modalidade, em abril, quando colocou o Brasil no topo do pódio pela primeira vez. Na ocasião, ele bateu o líder do ranking, o chinês Lin Shidong, na final, se tornando o único atleta de fora da Ásia a figurar entre os cinco melhores mesatenistas do planeta.

Hugo Calderano foi campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa (Foto: Divulgação/ ITTF)

Campanha do brasileiro no Mundial de Tênis de Mesa