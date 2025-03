Carlos Alcaraz segue atropelando no Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, e em busca do tricampeonato. O tenista espanhol garantiu sua terceira vitória na competição sem perder nenhum set, até o momento. Pelas oitavas de final, o número três do mundo dominou Dimitrov e conquistou a vaga na próxima fase, quando enfrentará Francisco Cerúndolo, que perdeu a final para João Fonseca em Buenos Aires.

continua após a publicidade

➡️ Torneio que João Fonseca disputa tem escrita com ex-campeões

Na noite de quarta (12), Alcaraz passou como um trator sobre o búlgaro Grigor Dimitrov, 15º colocado, ao aplicar um duplo 6/1, em apenas 1h14min na quadra central do Indian Wells Tennis Garden. Foi o sexto jogo entre eles e a quarta vitória de Carlitos, que havia perdido nas quartas de Miami no ano passado.

Já do outro lado, Dimitrov vinha de batalha contra o francês Gael Monfils. O jogo ficou marcado pela intensa ventania e, mesmo assim, Alcaraz venceu as adversidades do tempo e manteve uma impressionante dominância.

continua após a publicidade

O número 3 do mundo alcançou sua 15ª vitória seguida no torneio californiano e tenta dar um passo rumo ao tricampeonato, além de seu primeiro troféu de 2025. Ele enfrenta o 26º colocado, o argentino Francisco Cerúndolo, que surpreendeu o australiano Alex De Minaur. No mês de fevereiro, o tenista da Argentina foi derrotado pelo brasileiro João Fonseca na final do ATP 250 de Buenos Aires.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte