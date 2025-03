Carlos Alcaraz, número três do mundo, passou com certa tranquilidade pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells. Na etapa, o espanhol venceu por um duplo 6/1 sobre Grigor Dimitrov, 15º colocado, em um duelo na noite desta quarta-feira (12). Além de celebrar o talento do adversário, aproveitou para relatar sobre as condições extremas enfrentadas pelos tenistas durante o confronto.

O espanhol comentou sobre a ventania durante o encontro como dificultador, apesar do placar de um duplo 6/1 em 1h14min de duração. Após a vitória sobre o rival, pela quarta vez em seis jogos, Alcaraz comentou sobre as condições em que encontrou no decorrer do jogo, além de elogiar a atuação de Dimitrov.

- É muito difícil jogar contra Grigor. Ele é muito talentoso. Ele pode fazer o que quiser com a bola. Nas duas últimas vezes, perdi contra ele. É sempre difícil. Hoje, com as condições, foi muito difícil para nós dois. Eu tinha que sobreviver. Eu sempre digo que nessas condições você tem que sobreviver, não importa o que aconteça. Estou muito feliz por conseguir jogar rallies longos e ter um bom ritmo, mesmo com as condições. Feliz por passar -

Em coletiva de imprensa, o tenista voltou a destacar como gosta de lidar com o vento, que foi ponto crucial para resultado do duelo. Segundo Carlitos, o adversário teve problemas em se adaptar ao tempo durante o confronto, o que favoreceu o espanhol.

- Eu sempre digo que gosto de jogar no vento, nessas condições. Eu adapto meu tênis muito bem a esse tipo de condição. Quando você joga em condições de ventania, você tem que acreditar em suas habilidades físicas, que você pode alcançar qualquer bola. Foi isso que eu estava pensando durante a partida - afirmou Alcaraz, que completou:

- Grigor joga muito mais agressivamente, digamos com menos tempo, então acho que me adaptei muito melhor às condições da partida de hoje. Além disso, eu sinto a bola muito bem, então a posição em cada golpe foi ótima. E é isso. Acho que cometo menos erros. Jogando em condições assim, quanto menos erros você comete, melhor você joga.

O tenista espanhol garantiu sua terceira vitória na competição sem perder nenhum set, até o momento. Com suas 15 vitórias seguidas no Masters 1000 de Indian Wells, Alcaraz aponta como se adapta bem ao torneio, onde busca o tricampeonato

- Toda vez que jogo nesta quadra, me sinto ótimo, tanto em termos de condições, quadra, bolas. Há vento quase todos os dias, um elemento com o qual gosto de jogar. Tudo se encaixa muito bem no meu jogo, no meu estilo. Tenho tempo para chegar à bola quando estou defendendo, tenho tempo para encontrar boas situações de ataque durante os pontos. Se tivesse que comparar esta quadra com outra onde me sinto realmente bem, onde me sinto imparável, provavelmente escolheria uma na Espanha. Madri, Barcelona… Adoro jogar lá. Mas não sei dizer, simplesmente adoro Indian Wells (risos) - finalizou.

Ao eliminar Dimitrov, pelas oitavas de final, Alcaraz conquistou a vaga na próxima fase, quando enfrentará Francisco Cerúndolo, que perdeu a final para João Fonseca em Buenos Aires. A partida acontecerá, às 23h (de Brasília), na noite desta quinta-feira (13).

