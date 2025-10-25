João Fonseca derrotou o canadense Denis Shapovalov e se classificou, pela primeira vez na carreira, para uma semifinal de um ATP 500, na etapa de Basileia. Nesta sexta-feira (25/10), a vitória veio de virada por dois sets a um, com as parciais de 3/6, 6/3 e 4/1. Na imprensa internacional, um site de notícias sobre tênis dos Estados Unidos opinou que o brasileiro tem um "estilo poderoso e determinado".

➡️João Fonseca x Munar na semi do ATP da Basileia: quando, horário e onde assistir

Com cada vez mais destaque no cenário do tênis mundial, o jogador tem se tornado uma pauta frequente na imprensa internacional. Com a classificação para semifinal da ATP Basileia, João Fonseca voltou a estar nas manchetes e ser elogiado pelo trabalho feito em quadra.

Em um site de notícias dos EUA, o Tennis Temple (ou Templo do Tênis em português), o brasileiro foi tratado como prodígio do Brasil e do esporte internacional.

—Com apenas 19 anos, João Fonseca conquistou um feito raro: ao chegar à semifinal de um torneio ATP 500, ele se torna o segundo brasileiro na era moderna a conseguir isso. João Fonseca, o jovem prodígio brasileiro com um estilo poderoso e determinado, acaba de atingir um marco importante. De fato, graças à desistência do adversário no terceiro set, ele se classifica para a semifinal do torneio de Basileia, sua segunda partida no circuito ATP— Publicou o jornal americano.

Como foi a partida que levou João Fonseca à semifinal do ATP Basileia

O primeiro set foi cheio de quebras de saque. O canadense começou melhor e abriu 4 a 1. João reagiu, fez 4 a 3, mas voltou a não conseguir confirmar seu saque. Com isso, Shapovalov venceu por 6 a 3. No segundo, o panorama foi justamente o contrário. João fez 4 a 1, o canadense reagiu para 4 a 3, mas o brasileiro voltou a quebrar o serviço e fechou em 6 a 3.

No terceiro e decisivo set, João voltou a quebrar duas vezes o serviço de Shapovalov. Irritado, o canadense deixou a quadra, desistiu do jogo, e deu a vitória ao brasileiro.

Esta será a primeira vez que o número 1 do Brasil alcança as semifinais de um ATP 500. Antes, o mais longe que Fonseca havia avançado foi no Rio Open de 2024, quando perdeu argentino Mariano Navone (113º) nas quartas.

João venceu o francês Giovanni Mpetshi Perricard, que ocupa a 33ª posição no ranking mundial e é o atual campeão do torneio, na última terça-feira (21). As parciais foram de 6/6 (8-6) e 6/3. Com a nova vitória, o jovem tenista fica cada vez mais perto do título histórico.