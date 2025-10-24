Europeus reagem a feito histórico de João Fonseca: 'Estou preocupado'

João Fonseca fez história, nesta sexta-feira (24), e se classificou para uma semifinal de ATP 500 pela primeira vez na sua breve carreira. O feito veio depois de vencer Denis Shapovalov, do Canadá, e gerou muita repercussão na Europa.

Depois de perder o primeiro set nas quartas de final do ATP da Basiléia, João Fonseca empatou o duelo, quebrou Denis duas vezes no terceiro set, e contou com a desistência do seu adversário. Na semifinal, o tenista brasileiro vai enfrentar Munar, da Espanha.

Nas redes sociais, muitos europeus reagiram à vitória de João Fonseca no ATP da Basiléia. O jovem brasileiro é tratado como uma das maiores promessas do tênis mundial e ganha cada vez mais fãs ao longo dos anos. Veja abaixo a reação dos europeus:

João Fonseca venceu Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Veja reação dos europeus com a vitória de João Fonseca

Tradução: Aos 19 anos, ele já está entre os 40 melhores do mundo. O crescimento de João Fonseca é impressionante. Espero que ele encerre seu primeiro ano com um título ATP 250, um título ATP 500 e a Laver Cup para continuar confirmando que está destinado a se tornar uma lenda do tênis.

Tradução: A preparação física é um dos requisitos para o sucesso no tênis, juntamente com técnica, tática e mentalidade. João Fonseca segue o exemplo de Djokovic.

Tradução: Por meio de uma desistência e uma aposentadoria. Estou preocupado com todas essas lesões.

Tradução: Eu certamente consigo ver o talento dele, e certamente espero que ele se torne o campeão que tanto esperam dele, porque precisamos de um terceiro cara para competir, mas João Fonseca vai precisar começar a ganhar algumas grandes lutas em breve, ou ele pode entrar em colapso sob toda a pressão da mídia.

Tradução: Ele fez uma coisa muito madura. Não estava vencendo muito e decidiu tirar um tempo para voltar mais forte.

Como foi o jogo do brasileiro

O primeiro set foi cheio de quebras de saque. O canadense começou melhor e abriu 4 a 1. João reagiu, fez 4 a 3, mas voltou a não conseguir confirmar seu saque. Com isso, Shapovalov venceu por 6 a 3. No segundo, o panorama foi justamente o contrário. João Fonseca fez 4 a 1, o canadense reagiu para 4 a 3, mas o brasileiro voltou a quebrar o serviço e fechou em 6 a 3.

No terceiro e decisivo set, João Fonseca voltou a quebrar duas vezes o serviço de Shapovalov. Irritado, o canadense deixou a quadra, desistiu do jogo, e deu a vitória ao brasileiro.

Esta será a primeira vez que o número 1 do Brasil alcança as semifinais de um ATP 500. Antes, o mais longe que João Fonseca havia avançado foi no Rio Open de 2024, quando perdeu argentino Mariano Navone (113º) nas quartas.