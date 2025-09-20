Reação de multicampeão após jogo de João Fonseca chama atenção: ‘História’

Joia do tênis brasileiro, João Fonseca venceu o italiano Flavio Cobolli na noite da última sexta-feira (20), na Laver Cup. Durante os jogos, um dos assuntos mais comentados foram as reações de Andre Agassi, capitão do Time Mundo no torneio. O multicampeão norte-americano não escondeu empolgação com o carioca de 19 anos e a situação viralizou nas redes sociais.

Como foi a vitória de João Fonseca

Número 1 do Brasil e 42 do mundo (seu melhor ranking), o carioca iniciou o jogo confirmando o saque. O rival fez o mesmo em seguida. João Fonseca desperdiçou os três primeiros breaks no quarto game. Em seguida, sacando em 2/2, o brasileiro sofreu a quebra. Cobolli, na sequência, sacou e abriu 4/2. O italiano sacou em 4/3, salvou um break, mas o brasileiro devolveu a quebra. Embalado, o caçula da Laver Cup sacou e virou para 5/4. E, com outra quebra no game seguinte, fechou a parcial.

O brasileiro iniciou o segundo set confirmando o serviço. Dois games depois, fez 2/1. Em seguida, o número 1 do Brasil quebrou o saque do italiano. Mas, quando João Fonseca sacou em 3/1, o rival devolveu a quebra. O carioca, no entanto, não se abateu e voltou a se impor no serviço do adversário para abrir 4/2. Sacando em 2/5, Cobolli confirmou o serviço. João Fonseca, em seguida, sem ser ameaçado, foi pra cima e fechou a partida.

Antes da estreia de João Fonseca, o Time Europa venceu os dois primeiros jogos: o norueguês Casper Ruud superou o anfitrião Reilly Opelka, por 6/4 e 7/6, enquanto o tcheco Jakub Mensik (campeão do Masters 1000 de Miami) levou a melhor sobre o americano Alex Michelsen, por 6/1, 6/7 e 10/8.