Ídolo do Brasil, Fininho destaca ‘coletivo forte’ em campanha na Copa do Mundo de Futsal

Fininho conquistou duas Copas do Mundo de Futsal com o Brasil (Foto: Acervo Lance!)







Copiar Link

Escrito por Caio Gonçalves , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 27/09/2024 - 14:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Palavra de craque tem que ser ouvida com atenção. Bicampeão da Copa do Mundo de Futsal com o Brasil, Fininho analisou, em entrevista exclusiva ao Lance!, a campanha da Seleção Brasileira nesta edição da competição. A Amarelinha está nas quartas de final, onde enfrentará o Marrocos para seguir vivo na briga pelo hexacampeonato.

— O Brasil está fazendo uma campanha boa. Claro, com todo o respeito aos países que a gente enfrentou nessa primeira fase, a gente sabia que o Brasil passaria fácil, né? Até mesmo nas oitavas, pegando a Costa Rica, com todo o respeito, o Brasil tinha que atropelar. Já agora, nas quartas, acho que vai ser um pouco mais difícil. O Brasil é favorito, mas tem que mostrar isso dentro da quadra, como vem fazendo. Um ponto que chama atenção é que está com um coletivo muito forte, além de todas as principais peças do Brasil serem bons jogadores. O coletivo está muito forte, isso é muito bom — disse Fininho.

➡️ Eliminação da Espanha na Copa do Mundo de Futsal favorece caminho do Brasil

A campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futsal é irretocável. A equipe chega às quartas de final com o melhor ataque, 32 gols marcados, e a melhor defesa, que sofreu apenas dois gols em quatro partidas disputadas. Além disso, o ala Marcel é o artilheiro da competição, tendo balançado as redes nove vezes.

Fininho, à direita, em quadra pela Seleção Brasileira de Futsal (Foto: Acervo Lance!)

➡️ Relembre a carreira de Vinícius, histórico capitão do Brasil no futsal

Fininho possui um currículo invejável. O ex-jogador tem uma vida inteira dedicada ao futsal e acumulou uma série de títulos expressivos. Ao todo, o ex-ala conquistou duas vezes a Liga Nacional de Futsal (LNF), ambas com o Carlos Barbosa. Na Seleção Brasileira, foi bicampeão da Copa do Mundo de Futsal, em 1992 e 1996. Experiente com a Amarelinha, Fininho destacou os principais jogadores do elenco atual.

— O Brasil tem grandes jogadores. Temos o Pito, eleito melhor jogador do mundo. Mas na lista (de indicados ao prêmio) tinha outros brasileiros. Eu aposto muito no Leandro Lino e no Dyego, que tem uma característica de um para um muito forte. A gente sabe que todos tem uma importância dentro do esquema do Marquinhos (treinador). São jogadores de qualidade, mas esses dois aí, pelo poder de um pra um muito forte, podem decidir um jogo — completou.

Fininho durante jogo de futsal do Brasil, em 1998 (Foto: Simone Marinho/Lance!)

Em busca do sexto título, o Brasil encara o Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal neste domingo (29). A partida está marcada para 9h30 (de Brasília). A transmissão ficará por conta do SporTV, CazéTV e FIFA+.