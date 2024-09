CBF detalha lesão de Pito, que pode perder reta final da Copa do Mundo de Futsal

Pito é um dos principais jogadores do Brasil na Copa do Mundo de Futsal (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 11:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Problema para Marquinhos Xavier. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou nesta sexta-feira (27), um comunicado detalhando a lesão de Pito, camisa 10 do Brasil na Copa do Mundo de Futsal. O jogador havia ficado de fora do confronto das oitavas de final, contra a Costa Rica e, agora, pode perder o restante da competição.

De acordo com a nota da entidade, Pito teve uma "pequena ruptura parcial de fibras musculares" e que seguirá o tratamento na fisioterapia. Além disso, a CBF informou que o jogador continuará integrado ao grupo e terá o acompanhamento do departamento médico.

Pito sentiu um desconforto muscular na segunda-feira (23), véspera da partida das oitavas de final do Mundial, contra a Costa Rica, e o técnico Marquinhos Xavier optou por poupar o pivô. Apesar da ausência do atleta — eleito recentemente como o melhor do mundo — o Brasil venceu os costa-riquenhos por 5 a 0 e garantiu a vaga nas quartas da Copa do Mundo de Futsal. Com a vitória, a Seleção enfrentará o Marrocos no domingo (29), às 09h30.

Pito durante jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

Confira abaixo o comunicado completo da CBF:

"O atleta Pito realizou uma Ressonância Magnética no fim da manhã desta sexta-feira, em Buckhara (UZB). O exame mostrou uma pequena ruptura parcial de fibras musculares , o que indica que o atleta seguirá o tratamento com fisioterapia. De acordo com o departamento médico, a evolução, dia-a-dia, está sendo favorável clinicamente e a comissão seguirá acompanhando o jogador enquanto permanecer em competição.

Na última segunda-feira (23), no Complexo Esportivo de Buckhara, o atleta realizou um movimento e sentiu dores no músculo posterior da coxa direita. De imediato, ele saiu do treino e desde então segue acompanhado pelo departamento médico da Seleção."