Relembre a carreira de Vinícius, histórico capitão do Brasil no futsal

Vinícius foi campeão mundial com a Seleção Brasileira de Futsal em 2008 e 2012 (Foto Julio Cesar Guimarães/Lancepress!)







Escrito por Caio Gonçalves , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 26/09/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Líder nato. Essa é a melhor forma de definir Vinícius, capitão dos dois últimos títulos do Brasil na Copa do Mundo de Futsal. O ala entrou para a história da modalidade após liderar uma geração cheia de talentos na Seleção Brasileira. O ex-jogador se aposentou das quadras em 2015, com um currículo recheado de títulos.

A trajetória de Vinícius começa ainda no final dos anos 1990, quando foi campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF) com o Atlético-MG, em 97. Este foi o primeiro grande título de um atleta que se acostumaria a levantar troféus - o ala voltaria, inclusive, a levantar o mesmo troféu quatro vezes. Além disso, o jogador ainda teve a honra de disputar três edições de Copa do Mundo de Futsal, conquistando duas.

Vinícius ainda fez carreira na Europa. Na Espanha, marcou época no El Pozo Múrcia, onde conquistou o campeonato nacional. O brasileiro ainda passou por Azkar Lugo e Interviú, outros times espanhóis, e pelo Dínamo Moscou, da Rússia.

Bicampeão mundial com o Brasil

O ex-jogador foi uma das peças mais importantes para o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2008, no Brasil. Com a responsabilidade de encerrar o jejum de títulos dentro de casa, o ex-ala era um dos pilares do time comandado por PC de Oliveira. Diante de um Maracanãzinho lotado, Vinícius marcou um dos gols da Seleção Brasileira na final contra a Espanha.

Vinícius levanta taça da Copa do Mundo de Futsal de 2012, último título do Brasil (Foto: Pornchai Kittiwongsakul/AFP)

Quatro anos depois, a despedida do capitão. Já com 35 anos, o jogador já não tinha mais a mesma condição física do início da carreira, mas ainda esbanjava qualidade técnica. Com quatro gols na competição, ajudou o Brasil a conquistar o mundo novamente. Ao final da competição, Vinícius anunciou que aquele havia sido sua última partida com a Amarelinha - e não teria forma melhor de se despedir do que com mais um troféu na prateleira.

Vinícius encerrou sua carreira em 2015, no Tubarão, de Santa Catarina. No futsal brasileiro, o ala acumulou passagens por Atlético-MG, Carlos Barbosa, Ulbra e Orlândia. Por aqui, venceu a Liga Nacional de Futsal cinco vezes.