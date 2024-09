Jogadores da Espanha reunidos antes de jogo da Copa do Mundo de Futsal (Foto: Divulgação / Federação Espanhola de Futebol)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 12:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Bicampeã do mundo, a Espanha foi eliminada nesta quarta-feira (25) pela Venezuela da Copa do Mundo de Futsal em jogo surpreendente. Os espanhóis perderam por 2 a 1, e o gol da classificação venezuelana saiu quase aos 19 minutos do segundo tempo. Com a eliminação da Espanha, o Brasil pode ter um caminho mais tranquilo na competição.

➡️Falcão no topo? Saiba quem são os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo de Futsal

Uma seleção que mostrou a que veio. Em sua segunda participação em Mundial, a Venezuela não se intimidou com a Espanha duas vezes campeã do mundo do outro lado. Sob o comando de Carlos Sanz, um dos melhores em quadra, os sul-americanos mostraram muita entrega física e aplicação tática para frear o ataque europeu. O gol a menos de dois minutos do fim corou a partida de uma equipe que competiu do início ao fim.

Eliminação torna Brasil ainda mais favorito

A partida entre Espanha e Venezuela corresponde ao mesmo lado da chave da Seleção Brasileira. Caso se classifique nas quartas de final, o Brasil poderia encarar a Espanha, notoriamente o adversário mais complicado no caminho até a decisão. Com isso, é possível dizer que a Amarelinha se favorece com a vitória venezuelana. No entanto, vale ressaltar que a trajetória ainda tem suas dificuldades. Afinal, nenhuma equipe chega ao mata-mata da Copa do Mundo de Futsal à toa.

Jesus Viamonte, à esquerda e Adolfo Fernandez, à direita, em jogo entre Venezuela e Espanha pela Copa do Mundo de Futsal (Foto: Divulgação / Federação Espanhola de Futebol)

➡️Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo de futsal; relembre títulos

Com a vitória, a seleção venezuelana enfrentará a Ucrânia nas quartas de final da competição. A partida acontecerá no domingo (29), às 12h (de Brasília) - quem passar, enfrentará o vencedor do jogo do Brasil. A pentacampeã mundial ainda aguarda o adversário, que será sairá do confronto entre Irã e Marrocos.