Hugo Calderano vence português na estreia em Singapura

Hugo Calderano venceu o português Marcos Freitas por 3 sets a 0 (parciais: 11/4, 11/6 e 11/7), nesta segunda-feira (3), em Singapura. O brasileiro não teve dificuldades de bater o adversário e dominou a partida do início ao fim.

Como foi a partida entre Hugo Calderano e Marcos Freitas no Singapura Smash?

Hugo Calderano liderou a partida do início ao fim (Divulgação/WTT)

Hugo Calderano liderou o primeiro game do início ao fim. O brasileiro, que apenas abriu oito pontos de diferença, precisou apenas controlar o restante da parcial para fechar em 11 a 4.

O segundo set começou com a mesma intensidade para o brasileiro, que abriu 4 a 0. Freitas demonstrou reação ao empatar o game em 5 a 5. Calderano não permitiu que o adversário pontuasse após o sexto ponto e venceu por 11 a 6.

Por fim, com a vitória encaminhada, o terceiro set começou mais equilibrado. Marcos Freitas teve uma liderança momentânea de 3 a 2, portanto Hugo assumiu a ponta logo no ponto seguinte, de modo que dominou o restante da parcial. O placar final foi de 11 a 7 e vaga na próxima rodada garantida contra o nigeriano Quadri Aruna, ainda sem data definida.

Outros brasileiros no Singapura Smash 2025

Vitor Ishy perdeu para o estadunidense Kanak Jha em sets diretos. O brasileiro foi eliminado com parciais de 9/11, 4/11 e 9/11. Bruna Takahashi, que venceu ao lado de Hugo Calderano nas duplas mistas, levou virada contra a austríaca Sofia Polcanova de 3 a 1. A brasileira abriu jogo com 19 a 17 no primeiro set, mas perdeu os três games seguintes por 11 a 7, 11 a 8 e 11 a 8.