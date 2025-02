Uma das ondas mais perigosas do mundo. Destaque do Brasil na Liga Mundial de Surfe (WSL), Samuel Pupo sofreu um acidente durante treinamento nas ondas de Pipeline, no Havaí. O surfista divulgou imagens, neste domingo (2), dos machucados ocasionados por bater o rosto nos corais após cair de uma onda.

continua após a publicidade

— Resolvi postar isso aqui pra ninguém ter uma surpresa quando eu estiver entrando na minha próxima bateria, e também pra dizer que está tudo bem, foi apenas um susto… Acabei batendo o rosto nas pedras enquanto surfava em Backdoor há dois dias atrás, no meio do caldo acabei perdendo o sentido e não consegui me proteger ou evitar o contato, fiquei muito atordoado por alguns minutos mas desde então todos os sintomas foram positivos, tenho dormido bem e sinto que estou me recuperando rápido — revelou Samuel Pupo.

➡️Troca de Doncic aos Lakers teve relação com ganho de peso, diz jornal

O atleta de 24 anos não foi o primeiro brasileiro a se acidentar no mar de Pipeline. Em dezembro de 2023, João Chianca também bateu com a cabeça no coral e ficou inconsciente por cerca de 3 minutos embaixo da água. Chumbinho, como também ficou conhecido, foi levado ao hospital e precisou de meses de recuperação até voltar a competir.

continua após a publicidade

Samuel Pupo sofre acidente durante treinamento em Pipeline (Foto: Reprodução/Instagram)

O caso de Samuel Pupo, entretanto, não foi tão grave quanto o de Chumbinho. Apesar das escoriações, Pupo deve competir normalmente na repescagem em Pipeline — primeira etapa do ano — contra os australianos Ryan Callinan e Joel Vaughan.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A etapa de Pipeline na WSL está em espera por conta das más condições do mar. Após um final de semana sem competições, a expectativa é de que os surfistas caiam na água nesta segunda-feira (3) e a primeira chamada será às 14h30 (de Brasília).