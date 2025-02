Troca de Doncic aos Lakers teve relação com ganho de peso, diz jornal

A troca que chocou o mundo do basquete na madrugada deste domingo (2) tem motivo controverso. Para seguir a temporada, o Dallas Mavericks trocou a estrela do time Luka Doncic em um negócio envolvendo Anthony Davis, do Los Angeles Lakers. Segundo portais norte-americanos, como "DailyMail" e "ESPN", o peso do armador esloveno foi um fator determinante para a conclusão do acordo, o que não foi confirmado pelo general manager dos Mavs, Nico Harrisson.

Segundo informações do portal "DailyMail", Luka Doncic foi registrado pesando cerca de 122 kg e, na "mesma época", as negociações sobre uma possível extensão de contrato com os Mavs foram encerradas. Assim, Harrisson decidiu por encontrar um novo destino para o esloveno.

Apesar dos rumores sobre o condicionamento físico de Doncic, Nico Harrisson afirmou que a mudança é estratégica para melhorar o potencial defensivo do Dallas Mavericks. Vale destacar que a equipe tem o 15º pior time no ranking de defesa na temporada 2024/25, além de ocupar a oitava colocação na Conferência Oeste.

- Acredito que ter um pivô do All-Defensive Team e um jogador All-NBA com uma mentalidade defensiva nos dará chances melhores. Estamos construindo um time para vencer agora e no futuro - disse dirigente à ESPN.

Além disso, existe outro fator importante para a motivação dos Mavs: o financeiro. A franquia de Dallas teria que desembolsar 345 milhões de dólares, cerca de R$ 2 bilhões, por um novo contrato de cinco anos com o armador.

Entenda detalhes da troca com Doncic e Anthony Davis

A notícia da troca entre Lakers e Mavs aconteceu durante a madrugada de domingo (2). Segundo o jornalista Shams Charania, da ESPN dos Estados Unidos, a negócio é: ⬇️

Mavs: Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada dos Lakers em 2029 Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris

Além disso, o Utah Jazz está envolvido como um terceiro time na troca. Na situação, a franquia recebe Jalen-Hood-Schifino, do Lakers, e escolhas de segunda rodada dos Clippers e dos Mavs, ambas de 2025.

