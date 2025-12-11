Osasco e Zhetysu no Mundial de Clubes: veja horário e onde assistir
Duelo desta quinta encerra a primeira fase da competição
A partida entre Osasco e Zhetysu, do Cazaquistão, marca o encerramento da primeira fase do Mundial de Clubes Feminino de Vôlei, realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (11), a partir das 20h30 (horário de Brasília), valendo a vaga na semifinal para as brasileiras. O jogo transmissão ao vivo da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).
➡️Camila Brait projeta partida decisiva do Osasco: 'ganhar de qualquer jeito'
➡️Gabi x Macris: craques da seleção brasileira se enfrentam no Mundial de Vôlei
O time do Cazaquistão chega sem vitórias para a última rodada, já que perdeu por 3 a 0 na estreia diante do italiano Scandicci e foi superado por 3 a 1 pelo Alianza Lima, do Peru. Do outro lado, o Osasco conheceu sua primeira derrota na última quarta-feira (10), diante do Scandicci. As brasileiras somam três pontos, graças à vitória na estreia.
Após o duelo com o Scandicci, o Osasco aparece em segundo lugar do Grupo B, com três pontos, assim como o Alianza Lima (PER). Uma vitória sobre as cazaques deve ser o bastante para garantir ao time brasileiro uma vaga na semifinal, já que é bastante improvável que as peruanas vençam o Scandicci e ultrapassem o Osasco.
Confira os detalhes do jogo entre Osasco e Zhetysu
✅Ficha técnica
Mundial de Clubes
Osasco x Zhetysu
📆 Data e hora: Quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Cazé TV e Volleyball World TV (VBTV).
