A maior parte da temporada do tênis de mesa mundial se concentra na Ásia e Europa, longe do Brasil. Além disso, os centros de treinamento de maior qualidade estão nessas regiões. Foi pensando nisso que o mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano fundou o Calderano TM, clube de tênis de mesa em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O espaço, apresentado à imprensa nesta segunda-feira (17), reúne alta tecnologia para o treinamento e prática do tênis de mesa. O local com cerca de 180 m² foi projetado pensando nas vindas de Hugo Calderano ao Rio, sua cidade natal. Possui três mesas recentes e aprimoradas, além de piso vinílico específico para a prática do esporte. E, claro, muitas raquetes e bolinhas.

Panorâmica do clube de Hugo Calderano no Rio (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

— Eu voltava para cá só para passar alguns dias de férias e já tinha que voltar para treinar. Eu não podia ficar muito tempo aqui. Fiz questão de que a gente colocasse o material do mais alto nível, as mesas, o piso que a gente usa nas competições internacionais. Essa é a mesa foi usada em Paris e vai ser usada em todos os campeonatos mundiais até 2028. O principal objetivo foi ter um lugar onde eu pudesse treinar no Rio — disse Hugo Calderano durante a apresentação do clube à imprensa.

Hugo Calderano tem clube no Rio (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Espaço não é centro de treinamento

Elisa Borges, mão de Calderano, estava na apresentação do clube e afirmou que o espaço está longe de ser um simples centro de treinamento para o mesa-tenista. O local visa oferecer um ambiente mais sociável, como um clube. Sem deixar de atender a ideia do atleta treinar no Brasil, o clube possui um único aparelho de musculação e anilhas, para quando for necessário. Além de, claro, todo o aporte necessário para o tênis de mesa.

Mais informações sobre o funcionamento do local e abertura oficial serão divulgadas em breve, mas já se sabe que o clube terá disponibilidade para locação, com aluguel de raquetes e bolas. No Calderano TM será possível que até quatro pessoas pratiquem o tênis de mesa, incluindo sessões de jogo livre, onde todas as quadras serão usadas.

— Um dos meus maiores objetivos é fazer o tênis de mesa mais popular no Brasil. O clube vai estar de braços abertos para todos: iniciantes, pessoas que já praticam, crianças que sonham em se tornar jogadores profissionais um dia, ou adultos e idosos que só querem praticar um esporte. Ele estará aberto para todo mundo — disse Calderano.

Conheça o clube de Hugo Calderano no Rio de Janeiro

O local fica em um pequeno prédio em Botafogo, na Zona Sul do Rio. O imóvel, de fachada tombada, ainda não traz a identificação do clube, mas é planejada a instalação de um banner. Logo na entrada na sala, o visitante já dá de cara com as três mesas e a uma prateleira com camisas, copos e garrafas à venda.

A entrada na quadra deve ser feita com tênis de borracha, por conta do material do piso, o mesmo usado em competições oficiais. As mesas são de última geração, as mesmas usadas em mundiais. Elas têm "validade" para competições mundiais até 2028. Já as bolinhas vêm com a marca da World Table Tenis (WTT).

Ao lado da quadra, há um espaço para café e um "hack", aparelho usado em academias para se trabalhar braços e pernas. O equipamento é exclusivo para uso de Calderano, que antes dependia de academias locais para manter o físico.

Marca da Calderano TM

Marca do clube de Hugo Calderano no Rio (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Mesas disponíveis

Números na lateral indicam validade das mesas do clube de Hugo Calderano para mundiais (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

