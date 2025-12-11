AO VIVO: Praia Clube x Conegliano no Mundial de Clubes

O confronto mais aguardado do Grupo B no Mundial de Clubes feminino de vôlei acontece nesta quinta-feira (11): Conegliano, de Gabi Guimarães, enfrenta o Praia Clube, que conta com gigantes como Macris.

Esta é a terceira e última rodada da fase de grupos e, independentemente do resultado, o time brasileiro já está classificado, após vencer os dois jogos anteriores contra Zamalek e Orlando Valkyries.

O campeonato, que se estende até 14 de dezembro, terá a disputa da fase inicial até quinta (11). As semifinais ocorrerão no dia 13, e a grande final está marcada para o último dia do evento.

Pré-jogo

Pré-jogo: Nos preparativos, o técnico do Praia Clube, Rui Moreira, se encontra em quadra com a comissão técnica

Pré-jogo: União Osasco e Praia

Torcedores do Oscasco no Conegliano x Praia Clube (Foto: Isabella Zuppo/Lance!)

Pré-jogo: O que importa é torcer e disso os brasileiros entendem bem!

Gabi x Macris: craques da seleção brasileira se enfrentam no Mundial de Vôlei

A ponteira Gabi Guimarães, de um lado, e a levantadora Macris, de outro, disputam a liderança do Grupo B, no encerramento da primeira fase da competição.

O entrosamento e amizade das duas foi construído ao longo de anos de seleção brasileira, e promete deixar a disputa em quadra mais interessante. Gabi destacou o estilo "ousado" da levantadora como um ponto de atenção no duelo contra o time mineiro.

— Ai, a Macris vai um trabalho, porque a veganinha, olha... finta, acelera, é abusada, tem personalidade. Vai ser um jogo de muito mental, porque ela sabe fazer o jogo, sabe distribuir bem e colocar as jogadoras nas melhores situações. Eu prefiro jogar com ela do meu lado, mas é um desafio gostoso - projetou.

Com cinco participações em Mundiais, o Praia Clube está habituado a enfrentar o Conegliano, também "figurinha carimbada" na competição. A última vez que a equipe brasileira disputou o torneio foi em 2023, quando terminou em quarto lugar.

— Como a gente treina e joga sempre na Seleção juntas, eu sei o quanto é difícil jogar contra ela. Mas tenho certeza que a gente vai, como grupo, tentar fazer o nosso melhor. Independentemente da equipe do outro lado, nós vamos tentar fazer o nosso melhor juntas — afirmou Macris.

Neste momento, Conegliano e Praia Clube dividem a liderança do Grupo B, com seis pontos. Nesta quarta-feira (10), as brasileiras superaram o Orlando Valkyries por 3 sets a 0, enquanto o time da Itália, sem Gabi em quadra, venceu o Zamalek, do Egito, pelo mesmo placar.

Programação

11 de dezembro

10h: Zamalek x Orlando

13h30: Conegliano x Praia Clube

17h: Scandicci x Alianza

20h30: Osasco x Zhetysu

13 de dezembro

13h: semifinal 1

16h30: semifinal 2

14 de dezembro

13h: disputa pelo bronze

16h30: final