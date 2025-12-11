AO VIVO: Praia Clube x Conegliano no Mundial de Clubes
A partida será a última do Grupo B
O confronto mais aguardado do Grupo B no Mundial de Clubes feminino de vôlei acontece nesta quinta-feira (11): Conegliano, de Gabi Guimarães, enfrenta o Praia Clube, que conta com gigantes como Macris.
Esta é a terceira e última rodada da fase de grupos e, independentemente do resultado, o time brasileiro já está classificado, após vencer os dois jogos anteriores contra Zamalek e Orlando Valkyries.
O campeonato, que se estende até 14 de dezembro, terá a disputa da fase inicial até quinta (11). As semifinais ocorrerão no dia 13, e a grande final está marcada para o último dia do evento.
Pré-jogo
*EM ATUALIZAÇÃO
Pré-jogo: Nos preparativos, o técnico do Praia Clube, Rui Moreira, se encontra em quadra com a comissão técnica
Pré-jogo: União Osasco e Praia
Pré-jogo: O que importa é torcer e disso os brasileiros entendem bem!
Gabi x Macris: craques da seleção brasileira se enfrentam no Mundial de Vôlei
A ponteira Gabi Guimarães, de um lado, e a levantadora Macris, de outro, disputam a liderança do Grupo B, no encerramento da primeira fase da competição.
O entrosamento e amizade das duas foi construído ao longo de anos de seleção brasileira, e promete deixar a disputa em quadra mais interessante. Gabi destacou o estilo "ousado" da levantadora como um ponto de atenção no duelo contra o time mineiro.
— Ai, a Macris vai um trabalho, porque a veganinha, olha... finta, acelera, é abusada, tem personalidade. Vai ser um jogo de muito mental, porque ela sabe fazer o jogo, sabe distribuir bem e colocar as jogadoras nas melhores situações. Eu prefiro jogar com ela do meu lado, mas é um desafio gostoso - projetou.
Com cinco participações em Mundiais, o Praia Clube está habituado a enfrentar o Conegliano, também "figurinha carimbada" na competição. A última vez que a equipe brasileira disputou o torneio foi em 2023, quando terminou em quarto lugar.
— Como a gente treina e joga sempre na Seleção juntas, eu sei o quanto é difícil jogar contra ela. Mas tenho certeza que a gente vai, como grupo, tentar fazer o nosso melhor. Independentemente da equipe do outro lado, nós vamos tentar fazer o nosso melhor juntas — afirmou Macris.
Neste momento, Conegliano e Praia Clube dividem a liderança do Grupo B, com seis pontos. Nesta quarta-feira (10), as brasileiras superaram o Orlando Valkyries por 3 sets a 0, enquanto o time da Itália, sem Gabi em quadra, venceu o Zamalek, do Egito, pelo mesmo placar.
Programação
11 de dezembro
- 10h: Zamalek x Orlando
- 13h30: Conegliano x Praia Clube
- 17h: Scandicci x Alianza
- 20h30: Osasco x Zhetysu
13 de dezembro
- 13h: semifinal 1
- 16h30: semifinal 2
14 de dezembro
- 13h: disputa pelo bronze
- 16h30: final
