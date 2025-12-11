AO VIVO: Acompanhe o jogo do Hugo Calderano nas oitavas do WTT Finals
O brasileiro revive duelo contra o francês Felix Lebrun nesta quinta-feira (11)
Hugo Calderano estreia na disputa de simples do WTT Finals, nesta quinta-feira (11), contra o francês Felix Lebrun. A partida está marcada para as 9h50 (de Brasília) e pode ser acompanhada pelo Tempo Real do Lance! AO VIVO.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Acompanhe o jogo
*EM ATUALIZAÇÃO
- Tempo pedido pelo francês
- Calderano salva dois set points em 10 a 9
- Três set points para o francês 10 a 7
- Felix consegue virada contra Calderano em 7 a 8
- Partida empatada em 7 a 7
- Francês fecha bem a diferença, mas brasileiro se mantém a frente por 7 a 6
- Erro de saque de Lebrun, e o brasileiro abre em 4 a 1
- Boa sequência de saques de Hugo
- Primeiros pontos são de Calderano em 2 a 0
1ª set
- Novo erro do francês para fechar a parcial por 11 a 5
- Set point de Hugo Calderano
- Muitos erros de Lebrun
- Lebrun diminiu diferença no placar por 7 a 5
- Calderano abre grande vantagem em 7 a 2
- Rally intenso anima as arquibancadas, com vitória do brasileiro
- O francês responde rapidamente e iguala a parcial
- Primeiro ponto é de Hugo Calderano após erro de Lebrun
Pré-jogo de Calderano x Lebrun
10:23 | Aquecimento encerrado! Tudo pronto para o jogo
10:22 | Os mesa-tenistas estão em aquecimento na quadra
10:20 | Hugo Calderano e Felix Lebrun são apresentados
10:10 | Partida feminina encerrada! Calderano entra em instantes
09:51 | A partida de Hugo vem na sequência da atual, que está no segundo set
09:50 | Partida não iniciada
➡️ Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam WTT Finals; conheça o torneio
O francês foi uma "pedra no sapato" do brasileiro durante as Olimpíadas de Paris, em 2024. Eles se enfrentaram na disputa do bronze olímpico, onde Lebrun levou a melhor com o 4 a 0. Entretanto, Calderano superou o francês por 4 a 2 na final do WTT Star contender de Liubliana, na Eslovênia.
O brasileiro vive uma fase de altos e baixos com Bruna Takahashi no Grupo 2 das mistas. Apesar da derrota na estreia, o casal se recuperou na segunda rodada e manteve vivo na busca pela classificação.
Calderano e Takahashi voltam à mesa nesta sexta-feira (12), em horário a ser divulgado. O duelo é contra Sora Matsushima e Miwa Harimoto, do Japão. O jogo é um confronto direto que irá decidir se os brasileiros avançam ou não a próxima fase da competição.
Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Finals
Calderano e Takahashi chegam ao WTT Finals como a sexta melhor dupla do mundo, após conquistar resultados importantes em 2025. O principal deles foi o título do WTT Contender de Buenos Aires, na Argentina, em julho, o primeiro ouro da dupla. No mês anterior, eles já haviam sido vice-campeões do WTT Star Contender de Ljubljana.
A dupla faz parte do Grupo 2, que também conta com os japoneses Sora Matsushima e Miwa Harimoto, além dos espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao. Na disputa de duplas, oito times são organizados em dois grupos, com confrontos dentro da própria chave na primeira fase. As duas melhores parcerias seguem para a disputa da semifinal.
