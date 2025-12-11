menu hamburguer
AO VIVO: Acompanhe o jogo do Hugo Calderano nas oitavas do WTT Finals

O brasileiro revive duelo contra o francês Felix Lebrun nesta quinta-feira (11)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 11/12/2025
09:00
Atualizado há 0 minutos
Hugo Calderano é eliminado por Kanak Jha no WTT Champions de Montpellier (Foto: Divulgação / WTT)
imagem cameraHugo Calderano é eliminado por Kanak Jha no WTT Champions de Montpellier (Foto: Divulgação / WTT)
Hugo Calderano estreia na disputa de simples do WTT Finals, nesta quinta-feira (11), contra o francês Felix Lebrun. A partida está marcada para as 9h50 (de Brasília) e pode ser acompanhada pelo Tempo Real do Lance! AO VIVO.

Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Tempo pedido pelo francês
  • Calderano salva dois set points em 10 a 9
  • Três set points para o francês 10 a 7
  • Felix consegue virada contra Calderano em 7 a 8
  • Partida empatada em 7 a 7
  • Francês fecha bem a diferença, mas brasileiro se mantém a frente por 7 a 6
  • Erro de saque de Lebrun, e o brasileiro abre em 4 a 1
  • Boa sequência de saques de Hugo
  • Primeiros pontos são de Calderano em 2 a 0

1ª set

  • Novo erro do francês para fechar a parcial por 11 a 5
  • Set point de Hugo Calderano
  • Muitos erros de Lebrun
  • Lebrun diminiu diferença no placar por 7 a 5
  • Calderano abre grande vantagem em 7 a 2
  • Rally intenso anima as arquibancadas, com vitória do brasileiro
  • O francês responde rapidamente e iguala a parcial
  • Primeiro ponto é de Hugo Calderano após erro de Lebrun

Pré-jogo de Calderano x Lebrun

10:23 | Aquecimento encerrado! Tudo pronto para o jogo
10:22 | Os mesa-tenistas estão em aquecimento na quadra
10:20 | Hugo Calderano e Felix Lebrun são apresentados
10:10 | Partida feminina encerrada! Calderano entra em instantes 
09:51 | A partida de Hugo vem na sequência da atual, que está no segundo set
09:50 | Partida não iniciada

➡️ Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam WTT Finals; conheça o torneio

O francês foi uma "pedra no sapato" do brasileiro durante as Olimpíadas de Paris, em 2024. Eles se enfrentaram na disputa do bronze olímpico, onde Lebrun levou a melhor com o 4 a 0. Entretanto, Calderano superou o francês por 4 a 2 na final do WTT Star contender de Liubliana, na Eslovênia.

O brasileiro vive uma fase de altos e baixos com Bruna Takahashi no Grupo 2 das mistas. Apesar da derrota na estreia, o casal se recuperou na segunda rodada e manteve vivo na busca pela classificação.

Calderano e Takahashi voltam à mesa nesta sexta-feira (12), em horário a ser divulgado. O duelo é contra Sora Matsushima e Miwa Harimoto, do Japão. O jogo é um confronto direto que irá decidir se os brasileiros avançam ou não a próxima fase da competição.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi na estreia do WTT Finals (Foto: Divulgação/ World Table Tennis)
Hugo Calderano e Bruna Takahashi na estreia do WTT Finals (Foto: Divulgação/ World Table Tennis)

Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Finals

Calderano e Takahashi chegam ao WTT Finals como a sexta melhor dupla do mundo, após conquistar resultados importantes em 2025. O principal deles foi o título do WTT Contender de Buenos Aires, na Argentina, em julho, o primeiro ouro da dupla. No mês anterior, eles já haviam sido vice-campeões do WTT Star Contender de Ljubljana.

A dupla faz parte do Grupo 2, que também conta com os japoneses Sora Matsushima e Miwa Harimoto, além dos espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao. Na disputa de duplas, oito times são organizados em dois grupos, com confrontos dentro da própria chave na primeira fase. As duas melhores parcerias seguem para a disputa da semifinal.

