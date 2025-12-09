Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam WTT Finals; conheça o torneio

Vivendo a melhor temporada de sua carreira, o brasileiro Hugo Calderano tem mais um desafio para encerrar 2025. A partir desta quarta-feira (10), acontece a disputa do WTT Finals, torneio que reúne os melhores atletas do ranking mundial de tênis de mesa. Além de competir no simples, Calderano também disputará a chave de duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi.

As chaves individuais, tanto no masculino quanto no feminino, serão compostas por 16 jogadores, que se enfrentam a partir das oitavas de final. Nas duplas, oito times serão organizados em dois grupos, com confrontos dentro da própria chave na primeira fase. As duas melhores seguem para a disputa da semifinal.

Terceiro colocado do ranking, Calderano retorna ao solo chinês, onde realizou o maior feito de sua carreira até então: a conquista do título da Copa do Mundo da modalidade, em abril deste ano. Logo de cara, enfrenta o francês Felix Lebrun, seu algoz nos Jogos Olímpicos de Paris. Apesar de o confronto ter ficado marcado negativamente para os brasileiros, Calderano já "deu o troco" no adversário, com vitória na final do WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia, em junho deste ano.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)

De olho nas duplas mistas

Além do destaque individual, a temporada de Hugo Calderano nas duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi, também tem sido positivo. Apesar do entrosamento do casal fora da mesa, a parceria é novidade nas competições, formada após as Olimpíadas de Paris.

Hugo e Bruna chegam ao WTT Finals como a sexta melhor dupla do mundo, após conquistar resultados importantes em 2025. O principal deles foi o título do WTT Contender de Buenos Aires, na Argentina, em julho, o primeiro ouro da dupla. No mês anterior, eles já haviam sido vice-campeões do WTT Star Contender de Ljubljana.

A estreia da dupla no WTT Finals está marcada para esta quarta-feira (10), diante dos sul-coreanos Jonghoon Lim e Yubin Shin. Ao lado deles, no Grupo 2, também estão os japoneses Sora Matsushima e Miwa Harimoto, além dos espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao.

