Única técnica do Mundial de Clubes comenta cenário do vôlei brasileiro

Amy Pauly, do Orlando Valkyries, é a única técnica mulher no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. A americana está há pouco tempo na equipe, mas possui vasta experiência como ex-jogadora e aceitou esse papel para encorajar outras mulheres no ramo.

— Eu nem sempre me sinto bem sendo a única mulher. Eu faço isso porque estou tentando impactar as vidas das mulheres jovens e das jogadoras que estou treinando agora. Nos Estados Unidos, é muito mais comum ter técnicas, mas todos esses homens são cavalheiros e ótimos treinadores também. Então, estou feliz em estar envolvida por uma boa companhia e eu espero representar as treinadoras em todos os lugares — comentou.

Amy foi campeã no vôlei universitário (NCAA), representando a LSU (Louisiana State University), e já trabalhou como assistente técnica antes de aceitar o posto.

Amy Pauly, téncnica do Orlando no Mundial (Foto: Deco Pires)

Amy também comentou sobre as diferenças entre o vôlei americano e o vôlei brasileiro, que tem a Superliga como principal torneio. Nos Estados Unidos, o Orlando Valkyries disputa a Pro Volleyball Federation (PVF), uma nova liga que busca aumentar a visibilidade e o nível do vôlei americano.

— Jogar na Superliga é provavelmente um sonho para muitos [dos nossos atletas]. Eu acho que isso desenvolve suas habilidades, e elas têm que aprender a dominar todos os aspectos do jogo, que é onde os Estados Unidos precisam melhorar. Nós temos muitas substituições nos nossos jogos nos Estados Unidos. Então, quando as nossas atletas vêm aqui, elas aprendem a jogar em todas as posições e a atacar forte para pontuar — completou.

Programação Mundial

11 de dezembro

10h: Zamalek x Orlando

13h30: Conegliano x Praia Clube

17h: Scandicci x Alianza

20h30: Osasco x Zhetysu

13 de dezembro

13h: semifinal 1

16h30: semifinal 2

14 de dezembro