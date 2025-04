Neste domingo (20), as brasileiras Carol Solberg e Rebecca enfrentam as americanas Nuss e Brasher pela final do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, às 13h, em Brasília. Mais cedo, ao meio-dia, as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia lutam pelo bronze. As partidas terão transmissão do SporTV.

Carol e Rebecca abriram a temporada 2025 com o título do Elite 16 no México, no dia 30 de março. Na etapa de Brasília, antes de chegar à decisão, a dupla superou as canadenses Melissa e Brandie por 2 a 0 nas quartas de final, com parciais de 21/14 e 21/15.

Já nas semifinais, as adversárias foram as compatriotas e campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia. Carol e Rebecca venceram a partida de virada por 2 a 1, com parciais de 19/21, 21/15 e 15/12.

Duda e Ana Patrícia disputam o bronze

Antes do confronto brasileiro na semifinal, Duda e Ana Patrícia superaram as austríacas Dorina Klinger e Ronja Klinger por 2 a 0 nas quartas de final, com parciais de 21/12 e 21/11. Na disputa pela medalha de bronze, a dupla enfrentará as holandesas Van Driel e Belhuis.

Na temporada 2025, Duda e Ana Patrícia foram eliminadas na etapa do México do Circuito Mundial, em março. Em abril, pelo Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Saquarema, no Rio de Janeiro, chegaram até as quartas de final.

Duda e Ana Patrícia buscam lugar no pódio (Foto: Divulgação/FIVB)

Homens também brigam por medalha

No masculino, os representantes brasileiros são Evandro e Arthur, que jogam às 10h pela semifinal, contra os noruegueses Mol e Sorum. Na outra semifinal, os holandeses Boermans e DeGroot medem forças contra os poloneses Losiak e Bryl.

Para chegar às semis, Evandro e Arthur superaram a dupla da Letônia Plavins e Fokerots, por 2 a 1, com parciais de 21/14, 17/21 e 31/29. Na sequência, superaram os austríacos Hammarberg e Berger por 2 a 0, com parciais de 21/17 e 28/26.