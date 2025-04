Hugo Calderano encerrou sua participação no WTT Champions de Incheon, na Coreia do Sul, neste sábado (5), após derrota nas quartas de final diante do chinês Xiang Peng, número 23 do mundo. O brasileiro venceu o primeiro set, mas sofreu a virada por 4 a 1.

Com a classificação, Xiang Peng enfrenta o alemão Patrick Franziska, neste domingo (6), em busca de vaga na decisão, que será disputada no mesmo dia. Na outra semifinal, o duelo será entre o sul-coreano Lee Sang Su e o taiwanês Lin Yun-Ju. O WTT Champions vale 1000 pontos no ranking para o campeão e 700 pontos para o vice.

Brasileiro saiu na frente, mas sofreu a virada por 4 a 1 (Foto: Divulgação/WTT)

O jogo

A partida começou equilibrada, com os jogadores trocando pontos no início do primeiro set, mas Hugo Calderano conseguiu a vantagem no placar e fechou a primeira parcial por 11/7. No segundo set, o brasileiro chegou a estar à frente por 9/7, mas Xiang Peng deu o troco e venceu a parcial por 12/10.

Calderano começou bem o terceiro set, à frente no placar, mas acabou sofrendo a virada e Xiang Peng chegou a ter 5 pontos de vantagem. Hugo buscou a recuperação na reta final da parcial, mas o chinês fechou por 11/7. No quarto set, Peng manteve o ritmo e abriu 4/1. O brasileiro conseguiu buscar o empate em 6/6, mas o chinês levou a melhor e fechou a parcial por 11/9.

Próximo da classificação, Xing Peng começou o quinto set com confiança e se manteve à frente do placar durante toda a parcial, chegando a 10/6. Hugo Calderano salvou três match points, mas acabou superado por 11/9.