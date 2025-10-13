Em dia de 7 brasileiros, Hugo Calderano avança as quartas do Pan Americano
Em dia de 18 jogos, Brasil avança com 4 homens e 1 mulher no individual
Uma segunda-feira épica para o tênis de mesa do Brasil no Campeonato Pan-Americano em Rock Hill, EUA. Com a agenda cheia do início da tarde ao fim da noite, os atletas do país viveram uma verdadeira maratona de jogos, que terminou com um saldo extremamente positivo: quatro brasileiros nas quartas de final do individual masculino, uma na feminina, e duas duplas garantidas nas semifinais.
Hugo Calderano e Bruna Takahashi 100%
Hugo Calderano entrou em quadra três vezes e venceu todas. Pela manhã, atropelou Diego Orantes (ESA) por 4 a 0 na estreia do individual. À noite, em jogo duro, superou o experiente Marcelo Aguirre (PAR) por 4 a 1 (11/7, 11/5, 3/11, 11/8, 14/12) para chegar às quartas. Entre os jogos de simples, uniu-se a Bruna Takahashi para despachar os mexicanos Castro e Cossio por 3 a 0 (11/8, 11/7, 11/4) e garantir vaga na semifinal de duplas mistas.
Bruna também não deu chances às adversárias. Foram duas vitórias por 4 a 0 no individual: contra Lucia Zavaleta (CRC) e, nas oitavas, contra a canadense Sunny Zhang, carimbando sua vaga entre as oito melhores.
Leonardo Iizuka foi outro com um dia perfeito, vencendo seus três compromissos. No individual, passou por Jorge Paredes (CHI) por 4 a 0 e, em uma virada sensacional, bateu o americano Jishan Liang por 4 a 2 para ir às quartas. Para coroar, ao lado de Guilherme Teodoro, venceu a forte dupla canadense por 3 a 1 e avançou à semifinal de duplas masculinas.
Felipe Arado também teve uma jornada brilhante, com duas vitórias em jogos difíceis no individual: 4 a 2 sobre o argentino Francisco Sanchi e 4 a 2 sobre o canadense Eugene Wang, garantindo o quarto brasileiro nas quartas de final masculinas.
Guilherme Teodoro, após vencer na estreia de simples, fez um grande jogo contra o americano Kanak Jha nas oitavas, mas acabou superado por 4 a 2.
No feminino, Laura Watanabe e Giulia Takahashi se despediram nas oitavas de final do individual. Laura, após vencer uma batalha de sete sets na estreia, caiu para a chilena Daniela Ortega. Giulia, que também venceu seu primeiro jogo, foi superada pela chilena Zhiying Zeng. Atuando juntas nas duplas, elas pararam nas quartas de final diante das porto-riquenhas irmãs Diaz, em jogo decidido nos detalhes por 3 a 0 (13/11, 11/8, 12/10).
