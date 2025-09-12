AO VIVO: Acompanhe Hugo Calderano nas oitavas do WTT de Macau

Número 4 do mundo, Hugo Calderano enfrenta o alemão Qiu Dang (12º) no confronto pelas oitavas de final do WTT de Macau. A partida está prevista para começar às 09h15 (de Brasília). Acompanhe em tempo real com o Lance! a disputa que vale uma vaga nas quartas de final do torneio.

continua após a publicidade

EM ATUALIZAÇÃO: 1º SET - 11 x 3 | 2º SET - 12 x 10 | 3º SET - 9 x 11 | 4º SET - Hugo C. 2 x 2 Qiu D.

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A partida entre o brasileiro e o alemão será um tira-teima, com uma vitória para cada até aqui. O mais recente, em junho, foi vencido por Qiu, pelo Campeonato Alemão.

Como ta sendo o jogo?

Após alguns minutos de atraso, Hugo começa com o serviço. Os erros do alemão no início do primeiro set favorecem Calderano, que venceu o primeiro rally intenso da partida. O brasileiro não sofreu para abrir a vantagem sobre o adversário e fechou a parcial por 11 a 3.

continua após a publicidade

O segundo set começou com dois pontos para o brasileiro sob saque de Dang Qiu, mas o placar rapidamente foi empatado. Diferente da facilidade do início, Calderano encontrou um jogo mais acirrado nesta parcial, e a diferença fechou em 9 a 9, em um momento importante da partida com o crescimento do alemão, que conquista o set point de virada. Hugo voltou com tudo para fechar, mais uma vez, a parcial. O placar foi de 12 a 10.

O alemão fez um início sólido na parcial, com os primeiros pontos garantidos, em busca da virada no confronto. Em alto nível, Calderano cresceu no duelo para empatar e virar o placar. Mais um rally absurdo foi vencido pelo brasileiro, que entregava uma atuação impecável. Dang Qiu buscou nova virada para dar emoção e fechar o set por 11 a 9.

continua após a publicidade

Hugo Calderano só precisa de mais um para fechar o jogo, mas o alemão parecia ter enfim aquecido.

HUGO CALDERANO x QIU DANG - OITAVAS DE FINAL DO WTT DE MACAU

🏟️ Local: Macau, na China

🎾 Fase: oitavas de final

🕰️ Dia e horário: sexta-feira, 12 de setembro, às 9h15 (de Brasília)

📺 Onde assistir: Cazé TV e canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube