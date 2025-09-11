AO VIVO: Bruna Takahashi enfrenta 7° do ranking no WTT de Macau
A brasileira Bruna Takahashi enfrenta Zhu Yuling na manhã desta quinta-feira (11), às 9h15 (de Brasília), pelas oitavas de final do WTT em Macau, na China. O torneio tem transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube. Acompanhe em tempo real!
Tempo real: Jogo atrasado
Na última terça-feira, Bruna Takahashi virou na estreia contra a francesa Jia Nan Yuan, número 23 do ranking, por 3 a 1, com parciais de 11/13, 11/7, 13/11 e 11/7.
O primeiro set do jogo ficou nas mãos da francesa, e parecia que Bruna teria um problema enorme pela frente. A parcial seguinte, no entanto, foi controlada pela brasileira para igualar o placar. No terceiro, a disputa voltou a ficar mais parelha. Takahashi levou a melhor com a virada e confirmou o favoritismo no set final para garantir a vaga nas oitavas de final.
O Jogo
Início do primeiro set...
Hugo Calderano joga sexta (12)
Na sexta-feira, às 9h15 (de Brasília), o número 4 do mundo enfrenta o alemão Qiu Dang (12º), em confronto pelas oitavas de final.
A partida entre o brasileiro e o alemão será um tira-teima, com uma vitória para cada até aqui. O mais recente, em junho, foi vencido por Qiu, pelo Campeonato Alemão.
