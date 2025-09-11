menu hamburguer
AO VIVO: Bruna Takahashi enfrenta 7° do ranking no WTT de Macau

Hugo calderano joga sexta

A brasileira Bruna Takahashi em ação em Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)
imagem cameraA brasileira Bruna Takahashi em ação em Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)
11/09/2025
09:15
Atualizado há 0 minutos
A brasileira Bruna Takahashi enfrenta Zhu Yuling na manhã desta quinta-feira (11), às 9h15 (de Brasília), pelas oitavas de final do WTT em Macau, na China. O torneio tem transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube. Acompanhe em tempo real!

Tempo real: Jogo atrasado

Na última terça-feira, Bruna Takahashi virou na estreia contra a francesa Jia Nan Yuan, número 23 do ranking, por 3 a 1, com parciais de 11/13, 11/7, 13/11 e 11/7.

O primeiro set do jogo ficou nas mãos da francesa, e parecia que Bruna teria um problema enorme pela frente. A parcial seguinte, no entanto, foi controlada pela brasileira para igualar o placar. No terceiro, a disputa voltou a ficar mais parelha. Takahashi levou a melhor com a virada e confirmou o favoritismo no set final para garantir a vaga nas oitavas de final.

Bruna Takahashi na vitória na estreia do WTT de Macau (Foto:Divulgação/WTT)

O Jogo

Início do primeiro set...

Hugo Calderano joga sexta (12)

 Na sexta-feira, às 9h15 (de Brasília), o número 4 do mundo enfrenta o alemão Qiu Dang (12º), em confronto pelas oitavas de final. 

A partida entre o brasileiro e o alemão será um tira-teima, com uma vitória para cada até aqui. O mais recente, em junho, foi vencido por Qiu, pelo Campeonato Alemão.

