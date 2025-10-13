Calderano vence no Pan-Americano e joga 3 partidas no mesmo dia

O brasileiro Hugo Calderano, número 3 do mundo, atropelou Diego Orantes, de El Salvador, por 4 sets a 0 (com parciais de 11/7, 11/7, 11/6 e 11/8) em sua estreia no Campeonato Pan-Americano, nos Estados Unidos.

Com a vitória, Hugo terá uma agenda tripla de partidas em apenas um dia: a estreia em simples contra Diego na parte da tarde, a disputa na chave de duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi às 17h (de Brasília), e as oitavas de final da chave de simples contra Marcelo Aguirre à noite.

Ainda nesta segunda na disputa do feminino, Bruna Takahasi venceu Lucia Zavaleta, da Costa Rica, por 4 sets a 0, nas paricais 11/8, 11/4, 11/5 e 11/4.

Hugo Calderano na vitória sobre o anfitrião Zhou Qihao no China Smash (Divulgação/WTT)

Dupla Calderano e Takahashi vencem na estreia

Confirmando o favoritismo, Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória, na noite deste domingo (12), no Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa, em Rock Hill, Carolina do Sul, nos EUA. A dupla derrotou os argentinos Santiago Lorenzo e Camila Arguelles, por 3 sets a 0, com parciais de 11/6, 11/8 e 11/8.

Nas quartas de final, na segunda-feira, o casal brasileiro, campeão do WTT de Buenos Aires, em julho, tem pela frente os mexicanos Rogelio Castro e Arantxa Cossio, às 17h (de Brasília).