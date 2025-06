Hugo Calderano e Bruna Takahashi estreiam no WTT Star Contender

Depois das campanhas históricas no Mundial de Tênis de Mesa de Doha, em maio, Hugo Calderano e Bruna Takahashi voltam à ação no circuito internacional da modalidade. Nesta quarta-feira (18), os brasileiros estreiam no torneio de duplas mistas do WTT Star Contender na Eslovênia, contra os britânicos Liam Pitchford e Anna Hursey, a partir das 12h (horário de Brasília).

Atualmente, Hugo Calderano e Bruna Takahashi ocupam a 21ª colocação no ranking mundial de duplas mistas. A parceria atuou pela última vez no Mundial de Tênis de Mesa, quando acabou eliminada na segunda rodada pela dupla campeã olímpica formada por Wang Chuqin e Sun Yingsha, da China.

Além da competição em dupla, os brasileiros ainda disputam o torneio de simples do WTT Star Contender. Terceiro melhor do mundo e atual vice-campeão mundial, Hugo Calderano entra na competição como cabeça de chave número 1 e estreia apenas na segunda rodada. Com as partidas classificatórias realizadas desde esta terça-feira (17), o confronto do brasileiro ainda não está definido.

Bruna Takahashi, que fez campanha histórica no Mundial de Tênis de Mesa, chegando até as oitavas de final da competição pela primeira vez, também está entre as cabeças de chave no torneio de simples e folga na primeira rodada. A paulista ocupa o 16º lugar no ranking mundial.

Calderano foi vice-campeão mundial em 2025 (Foto: Divulgação/ WTT)

Como funciona o WTT Star Contender

Organizado pela World Table Tennis (WTT), entidade que administra os torneios do circuito mundial de tênis de mesa, o WTT Star Contender é uma competição destinada a atletas da elite profissional. Além de Calderano, outros grandes nomes da modalidade também competirão na Eslovênia, como o japonês Harimoto Tomokazu e o francês Félix Lebrun.

O WTT Star Contender da Eslovênia acontece até este domingo (22) e rende 600 pontos no ranking mundial ao campeão e 420 para o finalista, no torneio de simples.