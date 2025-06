VNL feminina: seleções trazem reforços, e estreia de Gabi Guimarães é adiada

A segunda semana da VNL feminina começa nesta quarta-feira (18) e segue até 22 de junho. A cada etapa, as seleções se reforçam e a disputa fica ainda mais acirrada. O Brasil, que terminou em quinto lugar na primeira semana, chega mais forte para esta fase, contando com os retornos de Gabi Guimarães e Rosamaria, além de um tempo extra para treinamentos.

continua após a publicidade

➡️ Classificação geral da VNL feminina atualizada; veja a posição do Brasil!

Após uma temporada intensa na Itália e um período de descanso, a ponteira Gabi Guimarães se juntou ao elenco brasileiro em Metz, na França, onde treinaram por uma semana. Apesar de sua chegada, ela não figura entre as 14 convocadas pelo técnico Zé Roberto para o primeiro confronto contra as belgas.

Com o retorno da jogadora, o Brasil ganha poder ofensivo na rede e melhora a condição de passe no fundo da quadra. Segundo o jornalista Cacá Bizzocchi, embora Ana Cristina e Júlia Bergmann tenham tido uma boa primeira semana na VNL, a posição de titular de Gabi é incontestável.

continua após a publicidade

— Eu acho que a Ana Cristina e a Júlia Bergmann foram muito importantes, elas sustentaram o jogo do Brasil o tempo todo, as duas sempre sendo as maiores pontuadoras. Normalmente, temos uma das ponteiras pontuando bem e a outra só ajudando, mas vimos que as duas assumiram essa responsabilidade, foram as maiores pontuadoras em quase todos os jogos. Acho que a Júlia Bergmann sai e jogam a Gabi e a Ana Cristina — disse o jornalista.

A Seleção Brasileira não é a única a trazer reforços para a segunda semana de competições. A Sérvia contará com a estreia da oposta Tijana Boskovic, da ponteira Aleksandra Uzelac e das centrais Maja Aleksic e Hena Kurtagic, chegando com força máxima na Turquia. A Seleção da casa também poderá contar com o retorno da oposta Melissa Vargas, peça importante no título da VNL em 2023.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil derrota Alemanha na 1° semana da VNL feminina, sem Gabi Guimarães (foto: divulgação VNL)

Como foi a 1° semana da VNL feminina?

O Japão dominou a etapa do Rio de Janeiro, vencendo as quatro partidas sem perder nenhum set e terminando na liderança com 12 pontos. A Itália ficou em segundo, com 11 pontos e apenas dois sets perdidos. O Brasil, por sua vez, teve um bom desempenho em casa, superando República Tcheca, Estados Unidos e Alemanha, mas sofreu uma derrota por 3 a 0 para a própria Itália na última partida no Maracanãzinho.

Ana Cristina, ponteira titular do Brasil, é sexta maior pontuadora da competição, até o momento, com 73 pontos e 46.27% de aproveitamento no ataque de rede. Além da Bégica, as brasileiras enfrentam: Canadá, República Dominicana e Turquia, nesta segunda semana.

Veja as 14 convocadas para o confronto entre Brasil e Bélgica

Levantadoras: Macris e Roberta

Ponteiras: Júlia Bergmann, Helena, e Ana Cristina

Opostas: Jheovana, Tainara e Rosamaria

Líberos: Kika e Laís

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia.

A oposta Kisy e as ponteiras Aline Segato e Gabi Guimarães, que estão convocadas por Zé, poderão ser utilizadas nas próximas partidas da etapa da Turquia da VNL feminina.