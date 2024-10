Stock Car Brasil: como funciona a principal categoria nacional

Stock Car Brasil virou uma referência esportiva no Brasil. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Publicada em 05/10/2024

O Stock Car Brasil é o principal campeonato de automobilismo do Brasil e uma das competições mais tradicionais da América Latina. Fundado em 1979, o torneio reúne os melhores pilotos do país em provas que combinam velocidade, estratégia e habilidade. Ao longo de mais de quatro décadas, o Stock Car Brasil se tornou mais um esporte que se consolidou como uma referência nacional, atraindo grandes patrocinadores, equipes e milhões de fãs apaixonados por carros e adrenalina.

Com uma estrutura profissional, o campeonato segue padrões internacionais e evoluiu significativamente ao longo dos anos. O Stock Car Brasil proporciona um espetáculo competitivo com disputas emocionantes em circuitos espalhados por várias cidades do país, como São Paulo, Goiânia, Curitiba e Londrina. A popularidade da competição e o nível dos pilotos envolvidos fazem dela um celeiro de talentos para o automobilismo mundial.

Como funciona o formato do Stock Car Brasil?

O Stock Car Brasil segue um formato de campeonato dividido em várias etapas, realizadas ao longo da temporada em diferentes pistas. Cada etapa consiste em duas corridas, conhecidas como "Corrida 1" e "Corrida 2", e os pilotos acumulam pontos em cada uma delas de acordo com suas colocações finais. Ao final da temporada, o piloto que acumular o maior número de pontos se consagra campeão.

Os pontos são distribuídos de acordo com a posição final em cada corrida. O vencedor da "Corrida 1" recebe 30 pontos, enquanto o segundo colocado ganha 26 pontos, e assim sucessivamente até o 20º lugar. A "Corrida 2" tem uma pontuação menor, com o vencedor recebendo 20 pontos. Além disso, os pilotos também podem ganhar pontos bônus por conseguir a pole position e pela volta mais rápida.

Carros e regulamentação

Os carros utilizados no Stock Car Brasil são especialmente projetados para competição, seguindo um regulamento técnico que garante a igualdade de desempenho entre as equipes. Atualmente, dois fabricantes fornecem os motores e chassis: Chevrolet e Toyota. Todos os carros possuem motor V8 e uma potência de cerca de 450 cavalos, proporcionando muita velocidade e emoção nas pistas.

Para garantir competitividade e equilíbrio entre as equipes, a categoria adota um sistema de lastro de sucesso, onde os pilotos mais bem classificados carregam um peso adicional em seus carros nas etapas seguintes. Esse regulamento busca aumentar o nível de disputa, evitando que um piloto ou equipe domine o campeonato por completo.

Principais pilotos do Stock Car Brasil

Ao longo de sua história, o Stock Car Brasil revelou e atraiu grandes nomes do automobilismo brasileiro, incluindo campeões da Fórmula 1 e ídolos das corridas. Entre os pilotos que marcaram a categoria, podemos citar:

Ingo Hoffmann: O maior campeão da história do Stock Car, com 12 títulos conquistados ao longo de sua carreira, Hoffmann é uma verdadeira lenda da competição.

Rubens Barrichello: Após se aposentar da Fórmula 1, Barrichello se destacou no Stock Car Brasil, onde venceu o campeonato em 2014, mostrando sua versatilidade nas pistas.

Cacá Bueno: Filho do famoso narrador de Fórmula 1 Galvão Bueno, Cacá é um dos maiores vencedores da categoria, com cinco títulos no currículo.

Daniel Serra: Um dos pilotos mais dominantes da era recente, Serra conquistou três títulos consecutivos entre 2017 e 2019.

Esses são apenas alguns dos nomes que fazem parte da rica história do Stock Car Brasil, que continua a atrair grandes talentos e proporcionar grandes emoções aos fãs do automobilismo.

Circuitos do Stock Car Brasil

O campeonato do Stock Car Brasil é disputado em diversos circuitos, tanto em autódromos permanentes quanto em circuitos de rua. Entre as principais pistas que recebem as etapas do campeonato estão:

Interlagos (São Paulo): O templo do automobilismo brasileiro, que também recebe o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.

Goiânia (Goiás): Um dos circuitos mais importantes do calendário, sempre palco de corridas emocionantes.

Curitiba (Paraná): Conhecido por seu traçado técnico, o autódromo de Curitiba é um dos favoritos entre os pilotos.

Londrina (Paraná): Uma pista desafiadora e estreita, famosa por proporcionar corridas imprevisíveis e cheias de emoção.

A importância para o automobilismo brasileiro

O Stock Car Brasil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do automobilismo no Brasil. A competição serve como uma plataforma de alto nível para pilotos brasileiros mostrarem seu talento e também é uma excelente oportunidade para jovens pilotos ganharem experiência em competições de grande porte. Além disso, a categoria tem grande importância comercial, atraindo grandes patrocinadores e proporcionando visibilidade aos seus parceiros.

Com corridas emocionantes, uma grande diversidade de pistas e pilotos de alto nível, o Stock Car Brasil segue sendo um dos campeonatos mais empolgantes e prestigiados do automobilismo brasileiro, com um futuro promissor pela frente.