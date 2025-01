Foto de Lewis Hamilton na fábrica da Ferrari agita a web: ‘Aura’

Lewis Hamilton está em terras italianas na preparação para a temporada de 2025 da Fórmula 1. O britânico, nesta segunda-feira (20), apareceu nas redes da Ferrari vestindo um terno em frente a fachada da fábrica de Maranello, na Itália. Grande parte dos fãs que acompanham automobilismo elogiaram a postagem do piloto.

continua após a publicidade

➡️ Lewis Hamilton é apresentado ao lado de carro icônico da Ferrari

➡️ Ferrari fala em ‘pequeno passo’ para quebrar jejum de títulos

Após a publicação da foto, alguns internautas anunciaram que começarão a estudar italiano. Já os fãs do piloto comentaram que este é um dos momentos mais importantes da história.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Hamilton testará carro da Ferrari ainda este mês

Hamilton em seu primeiro dia como piloto da Ferrari (Foto: Ferrari)

O cronograma segue na quarta-feira (22), com a primeira ida de Hamilton à pista ao volante de um carro da Ferrari. A publicação AutoRacer informou que o modelo escolhido é a F1-75, mas é possível que Lewis ande com a SF-23, carro da temporada 2023 da F1, em Fiorano.

continua após a publicidade

Na próxima semana, há mais dias de testes programados para Lewis, só que em Barcelona, Espanha. Ao todo, Hamilton poderá rodar 1.000 km com carros que entram no TCP (testes com carros anteriores, da sigla em inglês) em até quatro dias, conforme determinado pelo regulamento esportivo para pilotos titulares.