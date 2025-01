Ferrari fala em ‘pequeno passo’ para quebrar jejum de títulos

A Ferrari bateu na trave em 2024 para quebrar o jejum de títulos de construtores que já dura incômodos 16 anos. A diferença para a McLaren ficou em apenas 14 pontos e, por isso, o chefe do time italiano, Frédéric Vasseur, sabe o que pode fazer para melhorar ainda mais.

Com Charles Leclerc e Lewis Hamilton, a dupla de pilotos para 2025 é das mais talentosas do grid. Em entrevista à F1TV, o francês manteve as esperanças para um ano de sucesso, afinal, as regras para o campeonato permanecem as mesmas.

— Tentamos melhorar em todas as áreas e departamentos da equipe. É um pequeno passo de cada vez e, como não existem atalhos, não há fórmula mágica que, de repente, vai nos tornar significativamente mais rápidos. Temos de seguir com essa abordagem e atitude e seguir fazendo um trabalho ainda melhor, encontrar mais desempenho. Mas acredito que demos um bom passo nesse sentido nos últimos meses — analisou.

Fred Vasseur comemorando a vitória da Ferrari no GP de Mônaco 2024 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Vasseur sabe da pressão existente ao redor de sua equipe, a Ferrari tem uma torcida muito apaixonada e exigente. Mais do que isso, sedenta por voltar a conquistar títulos.

— É uma temporada muito longa e, claro, é muito mais fácil administrar as emoções com resultados positivos, assim o projeto segue na direção correta. É um trabalho que nunca para, sempre tentamos nos desenvolver mais — completou Frédéric.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.