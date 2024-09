Hamilton tira peso de Singapura e diz que ‘concordou’ com estratégia da Mercedes

Lewis Hamilton no GP de Singapura de Fórmula 1 (Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 29/09/2024 - 12:18 • Rio de Janeiro (RJ)

A semana posterior ao GP de Singapura de Fórmula 1 foi recheada com notícias sobre a estratégia empregada pela Mercedes com Lewis Hamilton. O heptacampeão foi duro nas críticas que fez e chegou até a dizer que ficou “perplexo”. De cabeça fria, porém, colocou panos quentes na situação e declarou que concordou com a decisão antes de ir para a pista.

A Mercedes quis tentar algo diferente para a largada em Singapura e colocou pneus macios no carro de Hamilton, que fizera classificação melhor que o esperado e partia na terceira posição. A questão é que os pneus macios já apresentavam alto desgaste quando testados nos dias anteriores, e nenhum outro dos primeiros 13 colocados largaram com eles. A estratégia deu errada, Hamilton parou cedo e ficou preso no tráfego.

— Pessoal, estou concentrado em treinar para as próximas corridas. Sei que há muita conversa relacionada à nossa estratégia em Singapura, que não funcionou. Quando isso acontece, é natural ficar frustrado e, para mim, é fácil expressar essa frustração — afirmou por meio da conta pessoal no Instagram.

— Sabíamos que começar com os pneus macios era ousado e arriscado, mas algo que podia nos render alguma vantagem no início da prova. Eu, no fim das contas, concordei com essa recomendação. Ainda calculamos errado o que outros talvez fizessem — continuou.

Apesar de tudo, garante que a relação está em bons termos com a Mercedes.

— Não se enganem, as coisas estão boas com o time. Como em todas as parcerias de sucesso, é preciso ter alguns altos e baixos. Não temos medo de conversas duras e momentos de desafio, o que explicar termos conseguido tantas coisas juntos — comentou.

— Vamos nos apoiar até o fim. É só amor. Vejo vocês em Austin — finalizou.

Agora, a Fórmula 1 volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.