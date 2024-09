Sainz lamenta ‘oportunidades perdidas’ em corridas recentes e admite: ‘Não estou feliz’

Carlos Sainz, em Singapura (Foto: MOHD RASFAN/AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 28/09/2024 - 14:25 • Rio de Janeiro (RJ)

A Ferrari ainda segue com esperanças de desafiar as equipes de ponta no Mundial de Construtores nesta temporada após performances fortes desde o fim das férias de verão da Fórmula 1. No entanto, a situação poderia ser ainda melhor para a escuderia, que tem visto Carlos Sainz “perder oportunidades” em fins de semana recentes, como o próprio espanhol descreveu.

Desde o GP dos Países Baixos, o primeiro após o recesso da categoria, Charles Leclerc somou 68 pontos em quatro corridas, enquanto Sainz conquistou apenas 28 tentos. Somado a isso, o monegasco tem três pódios e uma vitória neste recorte, enquanto o espanhol se acidentou no GP do Azerbaijão e na classificação em Singapura, no último fim de semana.

Com o melhor resultado nas últimas quatro provas sendo o quarto lugar no GP da Itália, Sainz entende que tem desperdiçado oportunidades com um SF-24 mais competitivo neste momento da temporada. Ainda assim, o espanhol “se mantém otimista” para tentar reverter a situação e responder nas próximas provas.

— Acho que, no geral, as últimas corridas foram oportunidades perdidas. Não estou feliz com a forma como as coisas aconteceram nestes dois últimos fins de semana. Ao mesmo tempo, nunca se sabe o que está por vir. Podemos ficar surpresos com a nossa performance em Austin, no México, em Las Vegas. Então vou me manter otimista. Faltam seis corridas neste longo ano. Vou trabalhar os pontos fracos para ficar numa posição melhor nas últimas seis corridas — disse.

Carlos Sainz no GP de Singapura, em Marina Bay (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Sainz também destacou a importância de se classificar melhor para facilitar o trabalho no domingo. Nesta temporada, o espanhol venceu Leclerc na definição do grid de largada apenas cinco vezes e foi derrotado no confronto direto em 12 oportunidades. Além disso, o monegasco ainda não largou atrás do companheiro de equipe desde a volta das férias.

— Tento apenas me sentir um pouco mais confiante na curva 1 e na classificação, porque claramente nestes últimos fins de semana não tivemos a melhor abordagem. Então, sim, tenho esperança de que possamos nos classificar um pouco melhor, como estávamos fazendo no início do ano, e isso torna todo o fim de semana muito mais fácil — concluiu.

No Mundial de Pilotos, Sainz tem 190 pontos somados e está na quinta colocação, enquanto Leclerc está em terceiro, com 245. Já entre os construtores, a Ferrari tem 441 tentos somados e está na terceira posição, atrás de Red Bull (475) e McLaren (516).

Agora em uma pausa de três semanas, a Fórmula 1 volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.